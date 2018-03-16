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Политолог предположил, с чем на самом деле связан срыв выступления РФ в ООН

14:2716.03.2018
(обновлено: 14:51 16.03.2018)
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© AP Photo / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в ЖеневеЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
© AP Photo / Fabrice Coffrini
В ООН сорвали российское выступление о нарушении Украиной прав крымчан. По официальной версии, заседание отменили из-за забастовки персонала. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что это случилось не без подачи Запада.

В Женеве сорвано заседание Совета ООН по правам человека, посвященное нарушению Украиной прав крымчан, сообщил РИА Новости адвокат, руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов, который планировал выступить в пятницу на 37-й сессии Совета.

"Не исключаю, что заседание могло быть отменено, в том числе, в связи с позицией украинской делегации", – сказал Молохов.

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По его словам, Украина стремилась "любым способом" сорвать заседание. При этом, по официальной версии, его отменили из-за забастовки персонала.

"Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы", – добавил Молохов.

Ранее он сообщал, что в украинские суды в этом году направят десятки исков с требованием возместить ущерб крымчанам из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Кроме того, готовятся иски в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за водной блокады полуострова.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что на Западе обострилась антироссийская кампания, и срыв выступления российского представителя в ООН – это одно из ее проявлений.

"Мы сейчас видим всплеск антироссийской активности, очевидно, в связи с приближающимися выборами (президента России, которые состоятся 18 марта – ред.). Опять звучат совершенно необоснованные обвинения, которые еще раз подтверждают, что, допустим, санкции, вводимые против России из-за Крыма и Донбасса – это санкции, которые вводились Западом, исходя просто из его целей и задач, а не потому, что действительно были какие-то события. Запад всегда изобретет себе повод, чтобы оказывать давление на Россию и требовать уступок с ее стороны", – сказал Александр Дудчак.

Он не исключил, что в данном случае действительно не обошлось без вмешательства украинских представителей, которым была оказана поддержка со стороны США.

"Если говорить об этом конкретном случае (о срыве российского выступления – ред.), вполне вероятно, что действительно было оказано влияние на сотрудников, которые объявили забастовку. Аналогичные случаи бывают и в Европе, украинское лобби там еще достаточно сильно. Запад использует Украину в своих целях и подпитывает подобные мероприятия и структуры, которые позволяют их реализовывать – финансово, морально. Это не первый случай, он не уникален. Все идет в рамках антироссийской политики, да еще и "весеннее обострение" у них из-за того, что в России выборы", – отметил политолог.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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al-nik61
Третий Западный пол опять отличился! А нужно ли России принимать участие в таких клоунских мероприятиях?
15:21
16.03.2018
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Nikki 56
Надо объяснять людям Запада, что нехорошо так поступать, некультурно и некрасиво. Что это не дет.сад, что все взрослые люди.Главное - терпеливо и толерантно относиться к людям Запада, как к детишкам капризным...
15:10
16.03.2018
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