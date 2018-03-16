Эксперт: Россия обозначила красную черту, за которую США переходить нельзя

Угрозы ударов США по Сирии неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько отметил, что Россия выступает в качестве фактора стабильности на Ближнем Востоке.

Угрозы нанесения односторонних ударов США по Сирии неприемлемы и недопустимы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи в Астане со своим турецким и иранским коллегами.

"Прозвучавшие недавно угрозы нанесения односторонних военных ударов Соединенными Штатами по Сирии, включая Дамаск, как это было в апреле прошлого года на основе голословных обвинений в применении правительством Сирии химического оружия, неприемлемы и недопустимы. Об этом со всей четкостью было заявлено американским представителем по дипломатическим и по военным каналам", – сказал Лавров.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что Россия выступает в качестве фактора стабильности на Ближнем Востоке.

"Я бы сказал так: государственные дипломатические органы России обозначили ту самую красную черту, за которую американцам переходить нельзя. Безусловно, в данной ситуации российские Вооруженные силы, ВКС выполняют именно стабилизирующую роль в Сирии, роль щита, фактически защитника сирийской государственности, которую определенные силы хотят разрушить, превратить территорию Сирии во множество мелких анклавов, подконтрольных тем или иным государствам или группировкам. По сути, Россия выступает в качестве одного из факторов стабильности на Ближнем Востоке. Причем, не только по отношению к Сирии, но и по отношению к другим государствам, таким, например, как Турция или Иордания. Потому что тот заряд нестабильности, который принесла "арабская весна" на Ближний Восток, способна разрушить и эти государства тоже. Думаю, что в данной ситуации Россия очень четко обозначила свои позиции, четко заявила о том, что будет противодействовать подобного рода мерам, в том числе и с помощью своих Вооруженных сил. Думаю, американцы это понимают. Но дополнительно это озвучить очень полезно", – сказал Богдан Безпалько.

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции – Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу – встречались в Астане для обсуждения процесса сирийского урегулирования и подготовки саммита трех стран на высшем уровне, который запланирован на 4 апреля в Стамбуле.

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