Политолог: четыре западные страны вступили в сговор против России

Лидеры Франции, Великобритании, США и Германии выразили убежденность в том, что другого "правдоподобного" объяснения инцидента в Солсбери, помимо "российского следа", не существует.
"Великобритания подробно проинформировала своих союзников о том, что с высокой степенью вероятности Россия несет ответственность за нападение. Мы разделяем оценку Великобритании, что другого правдоподобного объяснения нет, и отмечаем, что отказ России отреагировать на законное требование британского правительства еще больше подтверждает ее ответственность", – говорится в заявлении лидеров четырех стран, переданном РИА Новости.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке на одной из улиц британского города Солсбери, где он проживал.
В британском правительстве утверждают, что пострадавших отравили веществом нервно-паралитического действия, формула которого была разработана в СССР. Премьер Британии Тереза Мэй на этом основании заявила, что к отравлению может быть причастно российское государство. Фактических доказательств в пользу этой версии британское правительство не обнародовало.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что присоединение трех западных стран к мнению Великобритании не делает версию Лондона более убедительной.
"Речь идет о не подтвержденных никакой доказательной базой обвинениях, которые являются не чем иным, как очередным элементом информационной войны. Существует "презумпция виновности" России во всех возможных и невозможных преступлениях. И в заявлении западной четверки мы видим именно это – ничем не подкрепленные очередные "страшилки" про Россию. Речь ведь идет не о каком-то внимательном и объективном расследовании случившегося преступления, а лишь о договоренности четырех стран выдать предположения британской стороны за якобы установленный факт – то есть фактически об их сговоре против России с целью нанести ущерб ее международному имиджу", – считает Владимир Шаповалов.
По его мнению, время для этой информационной атаки выбрано не случайно.
"Я думаю, что эта атака на Россию не случайно проводится в преддверии президентских выборов в Российской Федерации: это очень похоже на спланированную провокацию. С учетом времени проведения этой провокации возникает подозрение, что и само покушение на Скрипаля может быть делом рук западных спецслужб. И в этом случае Скрипаль и его дочь являются своего рода "сакральными жертвами", принесенными ради достижения определенных целей", – предположил Владимир Шаповалов.
Он уверен, что логичная и аргументированная позиция России в итоге окажется сильнее, чем основанная на голословных обвинениях и эмоциях позиция Лондона.
"Россию занимает в этом конфликте, как и во всех остальных, правильную позицию – сдержанную, аргументированную, ориентированную на нормы права. И эта позиция сильнее, чем гневные истерики наших западных партнеров, потому что наши политики никогда не опускаются до уровня площадной брани. А в сфере дипломатической, очевидно, реакция России будет "зеркальной", как это и принято в международных отношениях", – отметил Владимир Шаповалов.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!