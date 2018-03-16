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Политолог: четыре западные страны вступили в сговор против России

13:5016.03.2018
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© AFP 2018 / Adrian Dennis Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Франция, Великобритания, США и Германия выступили с общим заявлением в поддержку мнения Лондона о причастности России к "делу Скрипаля". Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что от этого позиция Лондона не стала убедительнее.

Лидеры Франции, Великобритании, США и Германии выразили убежденность в том, что другого "правдоподобного" объяснения инцидента в Солсбери, помимо "российского следа", не существует. 

"Великобритания подробно проинформировала своих союзников о том, что с высокой степенью вероятности Россия несет ответственность за нападение. Мы разделяем оценку Великобритании, что другого правдоподобного объяснения нет, и отмечаем, что отказ России отреагировать на законное требование британского правительства еще больше подтверждает ее ответственность", –  говорится в заявлении лидеров четырех стран, переданном РИА Новости. 

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. 23 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидеры также отмечают, что их беспокойство возросло еще больше на фоне "и ранее безответственного поведения России". "Мы призываем Россию выполнять свои обязательства как члена Совбеза ООН для сохранения международного мира и безопасности", – говорится в заявлении.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке на одной из улиц британского города Солсбери, где он проживал. 

В британском правительстве утверждают, что пострадавших отравили веществом нервно-паралитического действия, формула которого была разработана в СССР. Премьер Британии Тереза Мэй на этом основании заявила, что к отравлению может быть причастно российское государство. Фактических доказательств в пользу этой версии британское правительство не обнародовало. 

Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что присоединение трех западных стран к мнению Великобритании не делает версию Лондона более убедительной. 

"Речь идет о не подтвержденных никакой доказательной базой обвинениях, которые являются не чем иным, как очередным элементом информационной войны. Существует "презумпция виновности" России во всех возможных и невозможных преступлениях. И в заявлении западной четверки мы видим именно это – ничем не подкрепленные очередные "страшилки" про Россию. Речь ведь идет не о каком-то внимательном и объективном расследовании случившегося преступления, а лишь о договоренности четырех стран выдать предположения британской стороны за якобы установленный факт – то есть фактически об их сговоре против России с целью нанести ущерб ее международному имиджу", – считает  Владимир Шаповалов.

По его мнению, время для этой информационной атаки выбрано не случайно. 

"Я думаю, что эта атака на Россию не случайно проводится в преддверии президентских выборов в Российской Федерации: это очень похоже на спланированную провокацию. С учетом времени проведения этой провокации возникает подозрение, что и само покушение на Скрипаля может быть делом рук западных спецслужб. И в этом случае Скрипаль и его дочь являются своего рода "сакральными жертвами", принесенными ради достижения определенных целей", – предположил Владимир Шаповалов. 

Он уверен, что логичная и аргументированная позиция России в итоге окажется сильнее, чем основанная на голословных обвинениях и эмоциях позиция Лондона. 

"Россию занимает в этом конфликте, как и во всех остальных, правильную позицию – сдержанную,  аргументированную, ориентированную на нормы права. И эта позиция сильнее, чем гневные истерики наших западных партнеров, потому что наши политики никогда не опускаются до уровня площадной брани. А в сфере дипломатической, очевидно, реакция России будет "зеркальной", как это и принято в международных отношениях", – отметил Владимир Шаповалов.

Исполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 марта 2018
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

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