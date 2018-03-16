Политолог: четыре западные страны вступили в сговор против России

Франция, Великобритания, США и Германия выступили с общим заявлением в поддержку мнения Лондона о причастности России к "делу Скрипаля". Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что от этого позиция Лондона не стала убедительнее.

Лидеры Франции, Великобритании, США и Германии выразили убежденность в том, что другого "правдоподобного" объяснения инцидента в Солсбери, помимо "российского следа", не существует.

"Великобритания подробно проинформировала своих союзников о том, что с высокой степенью вероятности Россия несет ответственность за нападение. Мы разделяем оценку Великобритании, что другого правдоподобного объяснения нет, и отмечаем, что отказ России отреагировать на законное требование британского правительства еще больше подтверждает ее ответственность", – говорится в заявлении лидеров четырех стран, переданном РИА Новости.

Лидеры также отмечают, что их беспокойство возросло еще больше на фоне "и ранее безответственного поведения России". "Мы призываем Россию выполнять свои обязательства как члена Совбеза ООН для сохранения международного мира и безопасности", – говорится в заявлении.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке на одной из улиц британского города Солсбери, где он проживал.

В британском правительстве утверждают, что пострадавших отравили веществом нервно-паралитического действия, формула которого была разработана в СССР. Премьер Британии Тереза Мэй на этом основании заявила, что к отравлению может быть причастно российское государство. Фактических доказательств в пользу этой версии британское правительство не обнародовало.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что присоединение трех западных стран к мнению Великобритании не делает версию Лондона более убедительной.

"Речь идет о не подтвержденных никакой доказательной базой обвинениях, которые являются не чем иным, как очередным элементом информационной войны. Существует "презумпция виновности" России во всех возможных и невозможных преступлениях. И в заявлении западной четверки мы видим именно это – ничем не подкрепленные очередные "страшилки" про Россию. Речь ведь идет не о каком-то внимательном и объективном расследовании случившегося преступления, а лишь о договоренности четырех стран выдать предположения британской стороны за якобы установленный факт – то есть фактически об их сговоре против России с целью нанести ущерб ее международному имиджу", – считает Владимир Шаповалов.

По его мнению, время для этой информационной атаки выбрано не случайно.

"Я думаю, что эта атака на Россию не случайно проводится в преддверии президентских выборов в Российской Федерации: это очень похоже на спланированную провокацию. С учетом времени проведения этой провокации возникает подозрение, что и само покушение на Скрипаля может быть делом рук западных спецслужб. И в этом случае Скрипаль и его дочь являются своего рода "сакральными жертвами", принесенными ради достижения определенных целей", – предположил Владимир Шаповалов.

Он уверен, что логичная и аргументированная позиция России в итоге окажется сильнее, чем основанная на голословных обвинениях и эмоциях позиция Лондона.

"Россию занимает в этом конфликте, как и во всех остальных, правильную позицию – сдержанную, аргументированную, ориентированную на нормы права. И эта позиция сильнее, чем гневные истерики наших западных партнеров, потому что наши политики никогда не опускаются до уровня площадной брани. А в сфере дипломатической, очевидно, реакция России будет "зеркальной", как это и принято в международных отношениях", – отметил Владимир Шаповалов.

Премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

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