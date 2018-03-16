Политолог: Запад испытывает Россию на прочность, но он плохо знает историю

Введение США новых антироссийских санкций будет грозить Вашингтону фиаско, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В эфире радио Sputnik политолог Никита Данюк отметил, что ни одну глобальную проблему Западу без участия России не решить.

Москва прогнозирует еще несколько волн санкций со стороны США, но все эти действия грозят Вашингтону фиаско, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Фиаско и даже ущербом самим США, и прежде всего интересам американских деловых кругов, рискующих потерять российский рынок, обернутся и новые попытки нажима. А они последуют: американцев в этом угаре остановить крайне сложно. И думаю, что за пятидесятым расширением санкций пойдет отсчет нового десятка", – сказал Рябков, комментируя введенные 15 марта новые санкции США в отношении РФ.

"Но также очевидно и то, что любые попытки Вашингтона навязывать нам свою волю, заставлять поступиться нашими национальными интересами останутся безрезультатными", – подчеркнул замглавы МИД РФ.

По его словам, инициаторам и проводникам этой линии "можно было бы еще шесть или семь лет назад понять, что очередным санкционным витком они всякий раз демонстрируют на весь мир собственное бессилие, еще больше роняя репутацию США".

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк высказал мнение, что санкционный маховик в отношении нашего государства раскручен не до конца.

"Действительно, будут выискиваться либо искусственно конструироваться новые поводы для того, чтобы расширить санкционные инструменты, оказывая на нас давление в самых разных сферах. При этом освещение наших ответных действий в СМИ будет выставляться в очередной раз как "необоснованное" и "агрессивное" поведение. И это, к сожалению, та реальность, в которой мы существуем", – сказал Никита Данюк.

Вместе с тем, продолжил он, совершенно очевидно, что эти санкции не приведут ни к чему хорошему.

"Решение ни одной глобальной проблемы, регионального кризиса невозможно без участия нашего государства. Тем более, ни к чему хорошему не приведет провоцирование нашей страны на ответные действия, на жесткую реакцию. Страна, которая обладает очень мощным не только политическим, но и военным потенциалом, естественно, найдет в себе силы на адекватный ответ. Складывается впечатление, что наши западные "партнеры" испытывают нас на прочность. Это своего рода необъявленная война, которая носит гибридный характер. Нашу страну всячески пытаются вынудить поменять свою позицию, отказаться от национальных интересов, от суверенной внешней политики. Но они, видимо, плохо знают историю. Когда на наше государство оказывают давление, общество, наоборот, сплачивается вокруг национального лидера и никогда ни на какие уступки не пойдет", – отметил политолог.

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