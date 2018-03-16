Военный эксперт: РФ отрабатывает ядерный удар по США? Странное обвинение

Американский адмирал Гарри Харрис обвинил Россию в имитации ядерных ударов по США. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что отработка в ходе учений применения ядерного оружия – обычная практика, в том числе и для самих США.

Россия регулярно имитирует нанесение ядерного удара по территории США в рамках военных учений, заявил американский генерал в отставке Гарри Харрис в ходе выступления в сенате США.

"Российские стратегические ядерные силы модернизируются и регулярно проводят учения, имитирующие нанесение ядерных ударов по континентальной части США", – заявил американский адмирал.

Он выразил мнение, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 совершают полеты вдоль границ США и Канады с целью подготовки экипажей самолетов. Харрис отметил, что стратегические силы наземного базирования также имитируют ядерный удар по США во время учений и проводят учебно-боевые пуски ракет в сторону Северной Америки.

Адмирал также выразил обеспокоенность в связи с принятием Россией на вооружение двух подводных лодок "Борей", оснащенных баллистическими ракетами. По его мнению, данный вид боевой техники значительно повысил потенциал России по нанесения ядерного удара.

Директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik назвал заявление американского генерала, по меньшей мере, странным.

"Вообще отработка применения ядерного оружия – это часть общего плана применения Вооруженных сил для любой страны. Те же французы тоже проводят тренировки, в которых есть отработка применения ядерного оружия, и британцы проводят, а уж тем более американцы. Так что предъявлять нам какие-то претензии и обвинения… Наличие ядерного оружия у страны "ядерного клуба" предполагает, что его применение в случае какого-то гипотетического инцидента возможно. Поэтому это довольно странное заявление. Кроме того, он (американский адмирал – ред.) выразил тревогу по поводу того, что у нас поступили на вооружение новые атомные подводные лодки с ядерным оружием. А что, у них (США – ред.) не так? У них нет подводных лодок с ядерным оружием? У них, кстати, их больше, чем у нас. Так кто должен выражать тревогу – они или мы?", – сказал Иван Коновалов.

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