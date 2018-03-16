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Мнение: британские политики отравлены ядом "Дурачок". Это, увы, неизлечимо

11:3416.03.2018
(обновлено: 12:05 16.03.2018)
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© AFP 2018 / Adrian Dennis Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 14 марта 2018Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 14 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Яд, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, мог быть привезен в чемодане его дочери, сообщили британские СМИ. Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik предположил, почему версии по "делу Скрипаля" все время меняются.

Вещество, которым отравили в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, могло находиться в чемодане его дочери, которая недавно побывала в России, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в британских спецслужбах. Издание утверждает, что какой-то предмет одежды или косметики дочери Скрипаля мог быть пропитан отравляющим веществом. Отравленный предмет, как предполагает газета, должен был быть распакован только в доме экс-офицера ГРУ в городе Солсбери и поэтому никто кроме этих двух людей не пострадал. 

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке на одной из улиц Солсбери. В британском правительстве утверждают, что пострадавших отравили веществом нервно-паралитического действия. Озвучивалось предположение, что они, возможно, были отравлены в ресторане Zizzi или пабе The Mill, которые они до этого посещали. Затем была выдвинута версия, что яд могли поместить в машину Скрипаля, которую он недавно сдавал в ремонт. Об опровержении или подтверждении этих версий официально не сообщалось. 

Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik предположил, почему британские версии по "делу Скрипаля" все время меняются. 

"Один известный нам с детства британский политический эксперт сказал бы в таком случае: "яд – это очень странный предмет, если он есть, то его сразу нет". Сейчас все пишут про страшный и доселе никому не известный яд "Новичок". Кто-то уже пошутил в соцсетях, что, видимо, британские политики безнадежно отравлены страшным ядом "Дурачок". И это, увы, неизлечимо – слишком тяжелые поражения головного мозга. Одна версия интереснее другой. Сначала были сообщения, что Скрипаля и его дочь травили в районе кафе и этим подвергли опасности сотни людей. Теперь вдруг оказывается, что эту штуку (яд. – Прим. ред.) везли в самолете, который просто чудом не упал, и в котором никто не испустил дух. Не иначе, чемоданчик был изготовлен из особого ядонепроницаемого вещества. А откуда версия? Объясняют: поскольку не удалось никакими средствами видеонаблюдения получить ни одного свидетельства, что приближался кто-то посторонний, тогда, конечно, из Москвы привезли. Потом постепенно дойдут до версии нуль-транспортировки из Москвы – потому что иначе никак не сходится. И санкции уже по этому поводу введут. Все это по форме, конечно, смешная абсурдистика, но по сути это наглая геббельсовская пропаганда", – отметил Дмитрий Юрьев.

Британский полицейский на автозаправке в Солсбери, где находился автомобиль Сергея Скрипаля перед госпитализацией
© REUTERS / Henry Nicholls
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Ранее глава британского правительства Тереза Мэй заявила о причастности России к инциденту с отравлением Скрипаля и его дочери. В российском МИД отвергли обвинения Лондона, а посольство отправило британским властям ноту с указанием на необходимость совместного расследования происшествия с экс-офицером ГРУ. Британский премьер фактически проигнорировала запрос российской стороны и огласила меры, которые будут предприняты в отношении России. Британия требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает двусторонние контакты с Москвой и отзывает приглашение главе МИД России Сергею Лаврову.

Сергей Лавров отверг причастность России к отравлению Скрипаля и назвал подобные обвинения "чушью". Он отметил, что Москва готова оказать Лондону содействие в расследовании инцидента. При этом глава российского внешнеполитического ведомства  добавил, что Москва предпримет ответные меры и вышлет британских дипломатов. 

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