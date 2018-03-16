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Ганжара: если США хотят ввести санкции за визит в Крым, значит успехи есть

09:5816.03.2018
(обновлено: 10:02 16.03.2018)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовГлавной достопримечательностью санатория Жемчужина Крыма является дворец-замок Ласточкино гнездо - архитектурный памятник истории, построенный в 1912 годуГлавной достопримечательностью санатория Жемчужина Крыма является дворец-замок Ласточкино гнездо - архитектурный памятник истории, построенный в 1912 году
© РИА Новости / Константин Чалабов
Глава финской делегации в ходе посещения Крыма предложила ввести безвизовый режим с этим российским регионом. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара выразил мнение, что визиты иностранных делегаций – позитивный сигнал.

Председатель российско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова предложила организовать безвизовый режим для финнов при поездках в Крым и наладить прямое авиасообщение с Хельсинки.

Финская делегация впервые находится в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Семидневный визит призван наладить культурные и дружеские связи. Он продлится до 20 марта.

"Мы намерены предложить главе республики, если этот вопрос находится в его компетенции, организовать безвизовый режим для финнов и открыть прямые авиарейсы из Хельсинки в Крым. Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность", – сказала РИА Новости Скиппари-Смирнова.

Триколор на митинге в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Сквозь сжатые от злости зубы". Депутат о заявлении Госдепа по Крыму
Она посетовала, что путь в Крым был долгим. "Сюда очень долго добираться из-за отсутствия прямого авиасообщения", – подчеркнула Скиппари-Смирнова.

По ее словам, финским туристам еще предстоит открыть крымские курорты.

"Можно поехать на отдых в Италию, а можно в Крым. Тут по климату так же комфортно, но намного дешевле. Хотя мы заметили, что крымские цены выше, чем, например, в Петербурге", – сказала глава делегации.

Дарья Скиппари-Смирнова также заявила, что не опасается стать персоной нон-грата на Украине из-за посещения Крыма.

"Нет, не опасаюсь (стать персоной нон-грата). Но если это случится – меня это особо не расстроит. Нынешняя Украина и ее сегодняшняя политическая позиция для меня не представляет никакого интереса", – сказала она.

Отвечая на вопрос, не будет ли у нее проблем на родине в связи с визитом в Крым, Скиппари-Смирнова подчеркнула, что в Финляндии работает закон и у человека есть право на свое мнение.

По ее словам, финская делегация намерена снова приехать в Крым этим летом и осенью. "Очень много финнов хотят увидеть Крым", – подчеркнула Скиппари-Смирнова.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что образ Крыма за рубежом постепенно меняется, в том числе и благодаря прямым контактам. 

"За прошедшие четыре года Республику Крым посетило множество иностранных делегаций из разных уголков мира: от стран ЕС до африканских государств. Для крымчан это очень позитивный сигнал. Люди, посетившие республику, и увидевшие, чем и как живут крымчане в действительности, возвращаются в свои страны – а очень часто это люди, мнение которых в их странах имеет серьезное значение, например, (экс-премьер Италии) Сильвио Берлускони – и их голос звучит не так, как пытаются это навязать некоторые государства. Эти люди видят, что крымчане живут мирной жизнью, что Крым серьезными темпами развивается в социально-экономическом направлении", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, международная обстановка не помешает визитам иностранных делегаций на полуостров.

"На мой взгляд, это стало устойчивой тенденцией – практически каждый месяц какие-то иностранные делегации посещают нашу республику. Не зря совсем недавно господин (спецпредставитель США по Украине, – ред.) Курт Волкер заявил, что США предлагают ввести санкции за посещение полуострова. Раз идет речь о специфических санкциях в отношении иностранных граждан, которые посещают республику, значит, их мнение слышно, в том числе и на Западе. Думаю, какие-то угрозы и ограничительные меры – Украина в этом плане вообще мало кого интересует – не помешают людям, которые действительно хотят посетить Крым и увидеть, чем крымчане живут сегодня", – полагает Владислав Ганжара.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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