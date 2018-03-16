Эксперт о позиции Парижа по "делу Скрипаля": резкие жесты – в стиле Макрона

Президент Франции отказался посетить стенд России на Парижском книжном салоне и выступил с рядом резких заявлений в адрес Москвы. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik назвал такую позицию неконструктивной.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался посетить стенд России – почетного гостя на Парижском книжном салоне, который открылся в четверг. Ожидалось, что он примет участие в торжественном открытии стенда.

"Нам сообщили из посольства, что получили официальное письмо из Елисейского дворца, в котором говорится, что президент Макрон не посетит наш стенд", – сказал РИА Новости представитель российской делегации Евгений Резниченко.

Посол России во Франции Алексей Мешков выразил сожаление в связи с решением президента республики.

"Естественно, мы сожалеем, что так случилось. Но это наши французские партнеры должны, наконец, понять, кто и какую политику проводит. К сожалению, мы ждали провокаций", – сказал дипломат.

Ранее французский лидер заявил, что солидарен с позицией Лондона по "делу Скрипаля" и в ближайшие дни сообщит, какие меры он примет против России из-за инцидента в британском городе Солсбери, где 4 марта были найдены в бессознательном состоянии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

По данным британского правительства, Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Лондон возложил ответственность за этот инцидент на Москву. Россия категорически отвергла обвинения.

Макрон поддержал совместное заявление глав США, ФРГ и Великобритании, в котором говорилось, что ответственность за отравление экс-офицера ГРУ и его дочери лежит на Москве.

Эксперт-международник, доцент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Парижа по данному вопросу.

"Президент Франции пытается проводить острую, резкую и маскулинную политику. В реальности Франция, благодаря планируемому выходу Британии из ЕС, сейчас получила возможность стать в европейской внешней политике фигурой номер один. После выхода Британии французская армия будет сильнейшей армией Европы. Кроме того, это будет фактически единственная ядерная держава в Европе. И, поскольку в экономическом отношении Франция проиграла соперничество Германии, Макрон пытается компенсировать экономическое отставание от лидера Европы усилением активности французской внешней политики и разного рода политические демарши он рассматривает как инструмент для этого. Когда-то у Николя Саркози тоже были амбиции сделать Францию, по крайней мере, в военно-политическом отношении, фигурой номер один в Европе. Но он был переговорщиком, посредником. Макрон же занимает другую позицию. Я не считаю, что она конструктивная. Определенный уровень агрессивности, резкие жесты – это все в стиле Макрона", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

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