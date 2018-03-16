Мнение: выводя Украину из СНГ, Киев посылает сигналы в двух направлениях

Украина многое потеряет в экономическом плане, выйдя из СНГ, заявили в постпредстве России при Содружестве. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik предположил, какие выгоды Киев надеется получить взамен.

Выход из СНГ лишит Украину многих возможностей, считает постпред РФ при Cодружестве Андрей Шведов.

"Для той же Украины страны Содружества представляют немаловажный экспортный рынок (порядка 16%), особенно для ее машиностроительной продукции. Соответственно, выход из соглашений лишает эту страну многих прав и возможностей", – сказал Шведов в интервью газете "Известия".

По его словам, договоренности в рамках Cодружества регулируют вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан в другое государство, скорой медицинской помощи и другие. Также в рамках Содружества создаются благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей.

"За последние годы Киев свернул до минимума свой вклад в деятельность СНГ. Но это не помешало организации активно работать и развиваться", – уточнил Шведов.

Он также напомнил, что участие в СНГ является добровольным и каждое государство само определяется в этом вопросе.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik предположил, что, принимая такое решение, Киев посылает сигналы сразу в двух направлениях: в сторону Запада и в сторону радикальных украинских националистов.

"Инициатива украинских властей о выходе из состава СНГ, думаю, направлена на то, чтобы укрепить прозападный националистический вектор внешней политики. Это может быть, например, в том числе, и негласное требование Запада. Точно сказать об этом нельзя, но нельзя и исключать такой вариант. Во-вторых, оставаясь в СНГ, Украина формально остается партнером всех стран-членов СНГ, в том числе и России, что, конечно же, украинская националистическая оппозиция использует в своих целях. Возможно, таким образом Порошенко хочет выбить у них из-под ног идеологическую почву для критики в своей адрес, а также продемонстрировать своим западным кураторам, что прозападный внешнеполитический курс Украины – это раз и навсегда выбранная судьба", – полагает Владислав Гулевич.

Ранее МИД Украины заявил, что подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.