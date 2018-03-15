Мнение: призывы Киева к Западу "ответить на дело Скрипаля" выглядят комично

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, как Запад "обязан" отреагировать на "дело Скрипаля". Политолог Никита Исаев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что украинской стороне стоило бы воздержаться от подобных предложений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Запад лишить Россию права проводить чемпионат мира по футболу в качестве ответной меры на "значительную эскалацию агрессии против Великобритании". Заявление опубликовано на сайте украинского МИД.

В нем Климкин говорит, что Украина готова поддержать позицию британских властей, утверждающих, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля "скорее всего, дело рук Кремля".

"Похоже, это действительно был тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад. По крайней мере, я на это надеюсь, — пишет глава украинского МИД. — Теперь Запад обязан отреагировать таким способом, который заставил бы Россию почувствовать последствия своих действий".

По словам Климкина, чемпионат мира — 2018 должен стать для Запада "одной из первых целей".

"Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия", — отмечает глава украинского внешнеполитического ведомства.

Если же сделать этого не получится из-за того, что до футбольного первенства осталось слишком мало времени, он призывает "все нации и свободолюбивых людей" бойкотировать чемпионат.

Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"Конечно, приятно, что Украина так "беспокоится" о противостоянии России и Запада. Но, думаю, это противостояние может обходиться без вспомогательных участников. В данном случае я бы рекомендовал Украине и ее политикам воздерживаться от каких-либо заявлений — выглядят они комично. Такое ощущение, что паны дерутся, а вокруг какие-то мелкие участники драки пытаются тыкать ножичком, только ножички у них не заточенные. Разумеется, Украина не обладает достаточным политическим влиянием для того, чтобы оказать давление на мировое сообщество в части бойкота чемпионат мира по футболу в России. Думаю, что западные партнеры Украины должны поставить на вид министру иностранных дел, которого они полностью контролируют, чтобы он таких заявлений больше не делал. Иначе это размывает общую позицию Запада", — сказал Никита Исаев.

В среду, 14 февраля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в атаке на Скрипаля и объявила о ряде мер, которые будут приняты по отношению к России в связи с этим. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Лавров сообщил в четверг РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов, и произойдет это скоро.

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