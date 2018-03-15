Мнение о расширении санкций: США пытаются инициировать новую холодную войну

США расширили санкции против России. В эфире радио Sputnik политолог-американист Константин Блохин высказал мнение, что Запад взял курс на еще большую конфронтацию с Москвой.

Вашингтон расширил санкции против Москвы, соответствующий список опубликован на сайте Министерства финансов США.

Ограничения ввели в соответствии с принятым в прошлом году законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

В список попали лица и компании, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. В их числе предприниматель Евгений Пригожин. Санкции ввели также против компаний Пригожина, входящих в его холдинг "Конкорд", и Агентства интернет-исследований.

Всего в этот список внесли 13 человек и три компании. Также под ограничения попали ФСБ и ГРУ и шесть сотрудников этих ведомств, которых Вашингтон считает ответственными за атаку вируса NotPetya.

Активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны запретят вести с ними какие-либо дела.

В Белом доме заявили, что новые санкции стали "ответом на кибератаки".

"Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением которых стали кибератаки, включая и ту, что произошла 15 февраля – кибератака NotPetya", – заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что Запад взял курс на еще большую конфронтацию с Россией.

"Это событие нужно воспринимать как элемент единой позиции англо-саксонского мира в отношении России. По сути, мы становимся очевидцами того, как Соединенные Штаты и Великобритания пытаются инициировать новую холодную войну и присоединить к этому процессу все страны Запада. Безусловно, это курс на еще большую конфронтацию с Россией. Думаю, нас ожидает еще несколько пакетов санкций, их расширение: это и санкции госдепартамента, и министерства финансов, и президентские санкции. На Западе не раз заявляли, что для них главная угроза – это Россия и Китай. Сейчас они пытаются эту связку ослабить, ударив сначала по России, а потом и по Китаю", – сказал Константин Блохин.

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп – младший и ряд других близких к президенту людей.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 россиян, включая Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".

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