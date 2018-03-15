Мнение о расширении санкций: США пытаются инициировать новую холодную войну

Вашингтон расширил санкции против Москвы, соответствующий список опубликован на сайте Министерства финансов США.
Ограничения ввели в соответствии с принятым в прошлом году законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
В список попали лица и компании, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. В их числе предприниматель Евгений Пригожин. Санкции ввели также против компаний Пригожина, входящих в его холдинг "Конкорд", и Агентства интернет-исследований.
Активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны запретят вести с ними какие-либо дела.
В Белом доме заявили, что новые санкции стали "ответом на кибератаки".
"Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением которых стали кибератаки, включая и ту, что произошла 15 февраля – кибератака NotPetya", – заявил глава Минфина Стивен Мнучин.
В эфире радио Sputnik эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что Запад взял курс на еще большую конфронтацию с Россией.
"Это событие нужно воспринимать как элемент единой позиции англо-саксонского мира в отношении России. По сути, мы становимся очевидцами того, как Соединенные Штаты и Великобритания пытаются инициировать новую холодную войну и присоединить к этому процессу все страны Запада. Безусловно, это курс на еще большую конфронтацию с Россией. Думаю, нас ожидает еще несколько пакетов санкций, их расширение: это и санкции госдепартамента, и министерства финансов, и президентские санкции. На Западе не раз заявляли, что для них главная угроза – это Россия и Китай. Сейчас они пытаются эту связку ослабить, ударив сначала по России, а потом и по Китаю", – сказал Константин Блохин.
Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 россиян, включая Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.
И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".
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