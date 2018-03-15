"Оставила одни руины". Украинский аналитик об отставке главы Нацбанка

Верховная рада уволила главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. В эфире радио Sputnik украинский аналитик Александр Охрименко назвал ее руководство "самым бездарным" за всю историю страны.

Верховная рада Украины по предложению президента Петра Порошенко уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка страны и назначила на этот пост первого зампредседателя регулятора Якова Смолия.

Такое решение на заседании парламента в четверг, 15 марта, поддержали 342 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Гонтарева заявила Верховной раде, что ее миссия на этом посту выполнена, так как реформы проведены. Она отметила, что впервые в истории Украины ее отставка – это не политическое решение.

Гонтарева, занимавшая должность главы Нацбанка с 19 июня 2014 года, написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и до настоящего времени находилась в отпуске. С 11 мая 2017 года ее обязанности исполнял Яков Смолий.

Депутаты неоднократно требовали отставки Гонтаревой, обвиняя ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков.

По украинскому законодательству, главу Нацбанка назначает и отстраняет Верховная рада по представлению президента страны.

В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал руководство НБУ Валерии Гонтаревой самым бездарным за всю историю страны.

"Гонтарева после себя оставила одни руины. Есть показатель, который четко говорит о том, насколько она была бездарным руководителем Национального банка Украины. Когда она пришла на должность, общее количество проблемных кредитов банка составляло 10%, сейчас – 58%. Раньше худо-бедно кредитование работало, сейчас кредитование бизнеса вообще не работает. Это четко показывает, что на сегодняшний момент она – самый неэффективный менеджер Нацбанка за всю историю Украины. К сожалению, что есть, то есть. Ее давно хотели сдвинуть с поста. Но проблема была собрать голоса, чтобы проголосовать за нового руководителя НБУ. Я так понимаю, все это время торговались. Потому что Петру Порошенко для продвижения кандидатуры Якова Смолия голосов не хватает, а без этого назначение не проведешь", – сказал Александр Охрименко.

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