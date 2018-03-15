Политолог о высылке британских дипломатов: в Лондоне не ценят иных подходов

Москва вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что такая реакция России соответствует традиционному принципу дипломатии.

Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, сообщил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро".

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по "делу Скрипаля", однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки". Дипломат отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время. Захарова назвала действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения в причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ – "абсолютно сумасшедшими".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов и приостанавливает все двусторонние контакты с РФ.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев назвал такую реакцию Москвы традиционной для дипломатии.

"Было бы удивительно, если бы это не произошло. Принцип одинакового ответа – это традиционный принцип дипломатии. Россия иногда нарушала этот принцип, стремясь сохранить мир и стабильность. Но, к сожалению, наши партнеры не ценят таких подходов. Значит, надо действовать классическим способом. Как только закончится процесс высылки наших дипломатов, тут же надо начинать ответные действия", – сказал Дмитрий Журавлев.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. 4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

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