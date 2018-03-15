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Эксперт: военного удара США по Дамаску Россия не потерпит

15:2215.03.2018
(обновлено: 15:24 15.03.2018)
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© AFP 2018 / StringerДым после ударов в Восточной Гуте на окраине столицы ДамаскаДым после ударов в Восточной Гуте на окраине столицы Дамаска
© AFP 2018 / Stringer
Россия призвала США "отказаться от безответственных планов" по Сирии. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин поделился мнением о том, пойдут ли США на открытый конфликт с Россией в регионе.

Москва вновь призывает Вашингтон "отказаться от безответственных планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта" в Сирии, говорится в заявлении российского посольства в США.

Дым над Восточной Гутой, Сирия. 11 марта 2018
© AFP 2018 / Ammar Suleiman
Эксперт: удар США по Дамаску можно будет предотвратить

"Несколько дней назад мы предупреждали Вашингтон от искушения воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску. Угрозы постпреда США в ООН совершить подобные действия и нагнетание соответствующей атмосферы в ведущих американских СМИ должны, по всей видимости, приучить общественность к их неизбежности. Вызывает в этой связи беспокойство, кого на самом деле поддерживает в Восточной Гуте Вашингтон", – говорится в опубликованном на Facebook комментарии.

По словам российских дипломатов, "всем "сопротивлением" там давно верховодит "Джебхат ан-Нусра" (террористическая группировка, запрещенная в России – ред.), годами обстреливающая мирные кварталы столицы, включая российские диппредставительства".

Южный выход из сирийской Восточной Гуты
© РИА Новости / Борис Милованов
Игра без правил: США готовятся нанести удар по Сирии

"Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта. При этом отвлечь наше внимание от Сирии "британским сюжетом" не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии", – добавили в дипмиссии.

Ранее при обсуждении на заседании Совбеза ООН выполнения резолюции 2401 о прекращении огня и гуманитарной паузе в Сирии постпред США Никки Хейли пригрозила, что Штаты нанесут удары по Дамаску. В Москве заявили, что Россия примет необходимые ответные меры в случае подобного шага.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин высказал мнение, что до открытого конфликта между США и Россией дело не дойдет.

"Главная задача США в Сирии остается прежней – это устранение от власти нынешнего руководства, дружественного России, и расчленение страны. Для этого американцам годятся любые методы: это и угрозы, и давление, и поддержка самых одиозных сил в Сирии, и подготовка различных провокаций. Что касается химоружия, то мы с этим уже встречались год назад, когда американцы под фальшивым предлогом ударили по военной базе в Хан-Шейхуне. Сейчас они блефуют, как при игре в покер, угрожают ударить не только по Восточной Гуте, но и по Дамаску, где огромное количество мирных жителей, российское посольство и торгпредство, наши военные советники. Но в российском Генштабе абсолютно четко было заявлено, что без ответа такие действия не пройдут, военного удара мы не потерпим. Россия обладает всеми необходимыми средствами ПВО, чтобы сбить атакующие ракеты и носители, с которых они запущены. Думаю, в этот раз это подействует "холодным душем" на инициаторов подобных акций в США, и до открытого конфликта между РФ и США дело не дойдет", – сказал Владимир Фитин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mka78
ну думается 50 на 50 что будут сбивать ракеты, и 10 к 90 что будут поражать носители ракет... нету у нас пока железобетонного 100% гарантированного ответа- кроме разговоров типа протестов и прочей лабуды... (пример. сбитый Турцией наш самолет, удары коалиции по нашим гражданам...и что в ответ -протесты протесты и т.д...)) .....
15:39
15.03.2018
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