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Политолог: преследуя Савченко, киевские власти совершают большую ошибку

14:3715.03.2018
(обновлено: 15:09 15.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко перед допросом в СБУ. 15 марта 2018Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко перед допросом в СБУ. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил украинского депутата Надежду Савченко в подготовке теракта в здании Рады. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев в данном случае может столкнуться с определенными трудностями.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении арестовать депутата Верховной рады Надежду Савченко, ранее осужденную в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованную указом президента РФ, которую следствие подозревает в подготовке теракта в здании Рады, так как располагает "неопровержимыми доказательствами".

Надежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Мнение: Савченко стала угрозой для "машины уничтожения" Украины
Савченко в четверг прибыла на допрос в офис управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве, в том числе на первых лиц государства.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом зале (Верховной рады Украины – ред.) боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет", – сказал Луценко на заседании Рады.

Как позже сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, Луценко попросил Верховную раду лишить Надежду Савченко депутатской неприкосновенности.

Кроме того, парламент Украины исключил Савченко из комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев в случае с Савченко может столкнуться с определенными трудностями. 

"Я не исключаю того, что преследование Надежды Савченко со стороны генерального прокурора Украины Юрия Луценко закончится ничем. Конечно, у нынешней украинской власти есть способ лишить депутатской неприкосновенности одиозного украинского парламентария, но, тем не менее, эта процедура достаточно сложная и может вообще вызвать в обществе определенные негативные настроения в адрес украинской власти", – сказал Иван Мезюхо.

Он отметил, что киевская власть в случае с Савченко, по сути, противоречит сама себе и совершает большую ошибку.

"После возвращения на Украину Надежда Савченко неоднократно делала различного рода громкие заявления – иногда одиозного характера, иногда вполне адекватные. И она успела приобрести в информационном пространстве Украины популистский образ. Поэтому, я думаю, украинская власть совершает большую ошибку, преследуя Надежду Савченко, так как это не прибавит электоральных очков ни президенту Украины (Петру Порошенко – ред.), ни генеральному прокурору. Кто бы что ни говорил, но именно эта украинская власть сделала из Надежды Савченко героиню, вручила ей звезду Героя Украины, а теперь эта же самая майданная власть объявляет Савченко чуть ли не террористкой и угрожает ей уголовным преследованием. Это, конечно, полнейший абсурд", – считает политолог.

Надежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Эксперт: Савченко "не вписалась" в систему украинской пропаганды
Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что украинские правоохранители могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота на Украине. По данным СМИ, Рубан "является далеко не главным фигурантом этого дела", и "основной удар будет наноситься по совсем иному человеку" – по Савченко.

Рубан был задержан СБУ 8 марта при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Суд арестовал его на два месяца. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Депутат Рады изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд все равно его арестовал.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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tvell
Использовали и выбросили !!!
14:48
15.03.2018
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