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"Сквозь сжатые от злости зубы". Депутат о заявлении Госдепа по Крыму

14:1615.03.2018
(обновлено: 14:50 15.03.2018)
056000
© AFP 2018 / Yuri KadobnovПрезидент РФ Владимир Путин выступает на концерте-митинге Россия. Севастополь. Крым в Севастополе. 14 марта 2018Президент РФ Владимир Путин выступает на концерте-митинге Россия. Севастополь. Крым в Севастополе. 14 марта 2018
© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
Госдеп США распространил заявление, в котором референдум 2014 года в Крыму назван "постановочным и нелегитимным". Это заявление прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Госдепартамент США выпустил в среду заявление под названием "Крым – это Украина" в связи с воссоединением Крыма с Россией четыре года назад, а также отреагировал на выступление в этом регионе президента России Владимира Путина. В заявлении Госдепа референдум 2014 года в Крыму назван "постановочным и нелегитимным". Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что жители Крыма были вынуждены голосовать под "тщательным надзором" российских войск.

Владимир Путин во время беседы со строителями участка автодорожной части Крымского моста. 14 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Это не их дело". Политолог о реакции Госдепа на визит Путина в Крым
В среду глава российского государства прибыл в Крым в преддверии очередной годовщины со дня проведения референдума о статусе полуострова. Референдум состоялся 16 марта 2014 года.

"Во время… предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", – сказано в заявлении Госдепа.

Это заявление прокомментировал для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.  

"Если верить заявлениям Госдепа, в этом мире легитимны лишь география Соединенных Штатов, их желания и, разумеется, их мнение. Все, что выходит за эти рамки, считается преступным. США своими войнами за последние 50 лет уничтожили миллионы мирных жителей лишь за инакомыслие. Именно поэтому в моем понимании Госдеп – это банда, которая пытается терроризировать окружающий мир", – сказал Руслан Бальбек. 

По его словам, этим заявлением госдепартамент США вновь подтвердил свое пренебрежение мнением жителей Крыма, выраженным на референдуме.  

"Я уверен, если бы в Крыму в 2014 году начался конфликт, в Госдепе хлопали бы в ладоши и прыгали от радости. А репрессии против мирных жителей были бы названы "полицейскими проверками". Я знаю, что госдепартамент лелеет мысль об уничтожении российской цивилизации, поэтому любые жертвы нашей страны для них – радость, а наши победы комментируются никчемными заявлениями сквозь сжатые от злости зубы", – заключил Руслан Бальбек.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум состоялся после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.   

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