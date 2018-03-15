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Политолог о "деле Скрипаля": в Лондоне пытаются "перевести стрелки"

14:0915.03.2018
(обновлено: 14:10 15.03.2018)
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© AFP 2018 / Adrian Dennis Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея СкрипаляБританские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
В МИД РФ считают, что Лондон хочет скрыть правду "по делу Скрипаля". В эфире радио Sputnik политолог Александр Михайленко назвал официальную позицию Великобритании, по меньшей мере, неприглядной.

Лондон, не предоставляя никому данные по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, очевидно, скрывает правду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прежде чем говорить на эту тему в Совете Безопасности ООН, почему все это не захотели обсудить на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)? Ведь есть целая организация на этот счет. Затягивается время? Нужно что-то такое отшлифовать? Потом, может быть, передадут? Сейчас это передать боятся? Не хотят? Или что? Ведь, очевидно, скрывается правда. Никто никому не передает никаких данных о происшествии", – сказала Захарова на брифинге.

Британские полицейские дежурят возле дома в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 10 марта 2018
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
"Это определенный сценарий". Депутат о действиях Лондона по "делу Скрипаля"
"Мы даже не знаем обстоятельств того, как это происходило", – подчеркнула дипломат.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов и приостанавливает все двусторонние контакты с РФ.

В эфире радио Sputnik профессор РАНХиГС, политолог Александр Михайленко отметил, что официальная позиция Великобритании неприглядно выглядит. 

"Даже в формулировках Терезы Мэй прослеживается, что это (причастность России к "делу Скрипаля" – ред.) не точно установлено. Это говорит о том, что доказательств нет. Все это выглядит крайне неприглядно, и действительно надо объяснить, в чем дело. Я бы, например, объяснил это тем, что для кабинета Мэй настала очень тяжелая политическая ситуация в связи, в том числе, с Brexit, с тем, что ухудшается экономическая ситуация в стране, и надо отвлечь внимание избирателей. Есть и другие аспекты политической борьбы внутри страны, и они достаточно острые. Поэтому надо перевести стрелки на внешний фактор – на Россию. Кроме того, можно предположить, что русофобская тенденция, которую продвигают США, поддерживается Великобританией, с которой связаны особые отношения. Ведь и слепой увидит, что нам такие скандалы абсолютно не нужны", – сказал Александр Михайленко.

Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018
© AP Photo / Matt Dunham
Политолог: совершенно очевидно, что убийство Скрипаля никому в РФ не нужно
Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

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