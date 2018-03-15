Ветеран внешней разведки о "деле Скрипаля": удивляет, что люди в это верят

Британский полицейский на автозаправке в Солсбери, где находился автомобиль Сергея Скрипаля перед госпитализацией

Британский полицейский на автозаправке в Солсбери, где находился автомобиль Сергея Скрипаля перед госпитализацией

В МИД РФ назвали "сумасшедшими" обвинения Британии в адрес России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ветеран внешней разведки Михаил Любимов в эфире радио Sputnik рассказал, почему Россия никак не может иметь отношения к этому делу.

В МИД РФ назвали "абсолютно сумасшедшими" обвинения Британии в отношении России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Речь идет о заявлениях, которые были сделаны премьер-министром Великобритании в парламенте неоднократно с абсолютно сумасшедшими обвинениями Российской Федерации, всей нашей страны, всего нашего народа", – заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также сообщила, что Россия направила Великобритании четыре ноты из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, надеясь таким образом "начать активный диалог с официальным Лондоном", однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочь Юлии. Также Мэй огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов и приостанавливает все двусторонние контакты с РФ.

Ветеран внешней разведки, кандидат исторических наук, писатель Михаил Любимов в эфире радио Sputnik назвал обвинения в адрес России абсурдом и заявил, что спецслужбы нашей страны не занимаются ликвидациями за границей с 50-х годов прошлого века.

"Я все-таки полковник внешней разведки КГБ, начальник отдела, и я за свою жизнь не помню, чтобы мы кого-то убивали. Был прямой запрет, у нас нет никакого подразделения (для выполнения подобной задачи – ред.), оно было распущено после Сталина. Это абсурд, выдуманный англичанами. Меня просто удивляет, что люди еще в такое верят", – сказал Михаил Любимов.

Он также считает необоснованными утверждения, что российские агенты могли использовать для покушения на убийства газ "Новичок".

"Я об этом газе ничего не могу сказать. Я слышал, что был такой боевой газ, его изобретатель (Вил Мирзаянов – ред.) живет сейчас в Америке, он известный антисоветчик. Если к нему обратиться он выдаст всю соответствующую антипутинскую пропаганду. Разведка не имеет к этому никакого отношения", – заключил Михаил Любимов.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным британской полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Россия отвергла какую-либо причастность к отравлению.

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