Эксперт: удар США по Дамаску можно будет предотвратить

Россия призвала США отказаться от "безответственных планов" по Сирии. В эфире радио Sputnik эксперт Борис Долгов высказал свое мнение о том, будет ли призыв услышан.

Москва вновь призывает Вашингтон отказаться от "безответственных планов" по Сирии, чреватых необратимой эскалацией конфликта, говорится в заявлении посольства РФ в США.

"Несколько дней назад мы предупреждали Вашингтон от искушения воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску. Угрозы постпреда США в ООН совершить подобные действия и нагнетание соответствующей атмосферы в ведущих американских СМИ должны, по всей видимости, приучить общественность к их неизбежности. Вызывает в этой связи беспокойство, кого на самом деле поддерживает в Восточной Гуте Вашингтон", – говорится в опубликованном в Facebook комментарии.

По словам российских дипломатов, "всем "сопротивлением" там давно верховодит "Джебхат ан-Нусра"*, годами обстреливающая мирные кварталы столицы, включая российские диппредставительства".

"Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта. При этом отвлечь наше внимание от Сирии "британским сюжетом" не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии", – подчеркнули в российской дипмиссии.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik предположил, удастся ли предотвратить удар США по Дамаску.

"Будет ли предупреждение российского посольства услышано и предотвратит ли это возможный удар США – это вопрос. Уже было такое военное вмешательство, был удар крылатыми ракетами по сирийской военно-воздушной базе по тем же обвинениям якобы в применении химоружия – абсолютно надуманным и абсурдным. Но это используется. США считают себя гегемоном в международной политике и той страной, которая сама решает, что ей делать и как разрешать конфликты в своих интересах. А интерес США в Сирии – это устранение неугодного им режима Башара Асада. Но я думаю, военное вмешательство в Сирии можно будет предотвратить заявлениями российских дипломатов, а также уже сделанным заявлением российских военных о том, что они не допустят удара по сирийской столице, в результате которого могут погибнуть сотни, если не тысячи мирных жителей", – полагает Борис Долгов.

Во вторник начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия примет ответные меры в случае угрозы жизни российским военнослужащим в Сирии. Он напомнил, что в Дамаске находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", – сказал Герасимов.

* Запрещенная в России террористическая организация

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