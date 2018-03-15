"Это определенный сценарий". Депутат о действиях Лондона по "делу Скрипаля"

Британия заблокировала предложенное Россией заявление Совбеза ООН по "делу Скрипаля". Депутат Госдумы Александр Ющенко в эфире радио Sputnik предположил, какие цели преследует Лондон.

Лондон заблокировал предложенный Москвой проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию инцидента в Солсбери, сообщил представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

По его словам, предложенные британской делегацией поправки исказили смысл документа, "который предложили для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".

Четвертого марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По информации британских правоохранителей, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Премьер-министр Тереза Мэй, выступая 14 марта в парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению.

Российская сторона отвергает какую-либо причастность, глава МИД Сергей Лавров назвал все обвинения чушью. Он подчеркнул, что Москва хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон ей в этом отказывает.

По словам министра, Россия готова сотрудничать с Великобританией, если будут соблюдаться все необходимые процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты, а также отзывает приглашение Лаврову посетить столицу Британии.

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко в эфире радио Sputnik оценил позицию Лондона.

"Действия западных стран далеко не в первый раз не поддаются логике. Вспомним, например, их решения по Ираку, Афганистану, Югославии. Сейчас абсолютно в таком же ключе действует британское правительство, назначая виновных, когда еще не было никакого расследования. Я уверен, что написан определенный сценарий, по которому они будут действовать, несмотря ни на какие факты и логику", – сказал Александр Ющенко.

Он предположил, на что будут направлены в ближайшее время действия британского правительства.

"Сейчас будет в основном давление на ЕС, в ближайшее время соберется саммит Евросоюза – естественно, Британия будет жестко продавливать свои позиции в отношении России. Какую сторону примет ЕС, будет зависеть от многого. Есть Италия, Испания, Германия, которые не заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. Есть Польша, Британия, которая до сих пор влияет на позицию ЕС. То, чего добиваются США и Великобритания, – выдавить с энергетических рынков Россию, закрыть "Северный поток-2". Об этом говорили давно, когда США вводили санкции. Это не ново. Сейчас они действуют цинично именно в этом направлении. Все войны – информационные, холодные, горячие – происходили за рынки сбыта, сейчас то же самое", – уверен Александр Ющенко.

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