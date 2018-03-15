Мнение: рост числа туристов из США в России – это естественно

Ростуризм рассказал о резком увеличении числа туристов из США в России. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, с чем это может быть связано.

Число туристов из США в России выросло за девять месяцев 2017 года на четверть, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

"У нас очень хорошая динамика въездного потока из США. Хотя у нас там даже еще нет национальных туристских офисов. За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25 процентов по отношению к аналогичному периоду 2016-го", – сказал он в интервью "Известиям".

По его мнению, "антироссийская пропаганда вызывает у американских граждан большой интерес к нашей стране".

"Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну", – пояснил Сафонов.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, что у роста популярности России в глазах американских туристов могут быть и другие причины.

"Я думаю, поток туристов растет естественным образом. В принципе мир становится более открытым и люди больше путешествуют, в том числе и американцы. Обычно они любят путешествовать по своей стране, ну и, может быть, немного южнее или севернее – в Канаду или в Мексику. А вот поездка в Европу и в Россию для них – большое событие. Я думаю, что в целом склонность к путешествиям сейчас стала заразительным трендом, и американцы в этом плане не отличаются от россиян и европейцев. А Россия просто становится интересным местом для путешествий. Может быть, конечно, какой-то процент людей заинтересовался Россией в результате такой активной "информационной кампании", которая проводилась в американских СМИ. Но все-таки, скорее всего, это общая тенденция. В плюс нашей стране можно поставить то, что с каждым годом происходит все больше событий международного уровня. Также страна становится более привлекательной в плане инфраструктуры, поэтому тоже поток туристов увеличивается", – считает Игорь Шатров.

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