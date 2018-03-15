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Политик рассказал, какие положения договора о дружбе с РФ нарушила Украина

09:0815.03.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в КиевеДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский МИД предложил разорвать договор о дружбе с Россией. Это создаст проблемы почти исключительно для граждан Украины, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политик Вадим Колесниченко.

Украинский МИД подготовил для президента страны Петра Порошенко предложение по выходу Украины из структур СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, рассказала депутат Верховной рады Светлана Залищук.

"Министр Павел Климкин на нашем (парламентском, – ред.) комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", – написала Залищук в Facebook.

В украинском дипломатическом ведомстве эту информацию подтвердили.

"МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого договора либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация. То есть несколько вариантов", – сказала официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца агентству УНИАН.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписан в 1997 году и ратифицирован Радой.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко присутствовал в свое время в Раде при пролонгации этого договора. В эфире радио Sputnik он рассказал, как это было.

"Я тогда представлял Верховному Совету Украины (Верховная рада, – ред.) проект решения о продлении этого договора, и это, конечно, был паноптикум. Впервые в здании Верховного Совета были зажжены дымовые шашки, спикера забросали яйцами и успели буквально в последнюю секунду проголосовать одновременно с Госдумой. И после этого работа парламента была закрыта, потому что начали работать пожарные", – рассказал Вадим Колесниченко.

Он считает, что Украина неоднократно нарушала положения договора.

"Там очень много статей, которые, например, касаются двусторонних обязательств в поддержке и развитии украинского и русского языков. А уже по состоянию на 2000 год на Украине было принято около 80 законов, напрямую запрещающих использование русского языка, и более 1500 нормативных актов такого же содержания. В этом же договоре Украина и Россия брали на себя обязательства не подписывать международные соглашения, которые приносят вред экономическим или политическим интересам Украины или России. Ну, Украина здесь всех опередила, и все документы о евроинтеграции, о взаимодействии с НАТО она подписывала, несмотря на то, что это противоречит экономическим и политическим интересам РФ. Ну и, наконец, обе стороны брали на себя обязательства не ограничивать, а поощрять культуру и право на самоопределение народов, населяющих Россию и Украину. В этой части, например, крымский референдум состоялся, в том числе, и благодаря подобному обязательству, которое Украина на себя брала, но не хотела обеспечить", – отметил Вадим Колесниченко.

Соглашение закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок действия документа составляет десять лет с последующей автоматической пролонгацией в случае отсутствия у сторон претензий.

Как полагает Вадим Колесниченко, договор, действительно, может быть разорван Киевом – но это, по его мнению, ударит главным образом по гражданам Украины.

"Да, такая денонсация возможна. Просто возникают колоссальные проблемы у граждан Украины, которые регулярно, до 2-3 миллионов в год, посещают территорию РФ. Первый звонок – министр спорта Украина запретил украинским спортсменам участовать в любых соревнованиях на территории РФ. Здесь ничего нового. "Назло маме возьму билет на автобус, пойду пешком и отморожу себе уши"", – подытожил Вадим Колесниченко. 

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