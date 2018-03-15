"Медведь в фарфоровой лавке". Эксперт о политике США по отношению к КНДР

США заблокировали проект заявления Совбеза ООН, подготовленный КНР и Россией по ситуации на Корейском полуострове. Политолог Сергей Гребенюк в эфире радио Sputnik объяснил, почему.

США не пропустили в Совете Безопасностии ООН подготовленный Китаем и Россией проект заявления в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, сообщил представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Он сообщил журналистам, что делегация США заблокировала внесенный Россией и Китаем проект заявления Совета Безопасности для прессы "в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, вызванного недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и Республики Корея на высшем уровне".

"Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой безо всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях", – отметили в российской дипмиссии.

Лидеры России и Китая, в свою очередь, выразили поддержу идее проведения переговоров между КНДР, Южной Кореей и США, заявил спецпредставитель президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ен по итогам визитов в Вашингтон, Пекин и Москву, передает агентство Ренхап.

Политолог Сергей Гребенюк в эфире радио Sputnik оценил в связи с этим позицию США.

"Стоит признать, что Соединенные Штаты сейчас превращаются в своеобразного "медведя в фарфоровой лавке" на международной политической арене. То есть усилия внешнеполитического блока США направлены на разрушение складывающихся договоренностей при участии третьих стран, в частности, России. Решение США по Северной Корее было довольно предсказуемым, потому что Вашингтон, к сожалению, пока, на мой взгляд, не может выработать грамотную и внятную линию разрешения этого застаревшего вопроса, который нуждается в конструктивном подходе", – полагает Сергей Гребенюк.

Договоренность о проведении межкорейского саммита на высшем уровне была достигнута в ходе визита высокопоставленной южнокорейской правительственной делегации в Пхеньян 5-6 марта. Кроме этого, КНДР "заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений", а также подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова".