"Вялотекущая стабильность". Эксперт оценил перспективы отношений ФРГ и РФ

Ангела Меркель стала канцлером Германии в четвертый раз. Эксперт Александр Камкин в эфире радио Sputnik предположил, стоит ли ожидать от нового коалиционного правительства изменений в отношениях с Россией.

Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.

"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", – заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.

В голосовании участвовали 692 депутата, четыре бюллетеня признали недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата при необходимом минимуме в 355 голосов. Итоги тайного голосования депутаты встретили продолжительными аплодисментами.

Кандидатуру Меркель выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. После голосования он утвердил ее в должности. Церемония прошла в президентской резиденции – дворце Бельвю в Берлине.

Прошлой осенью в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В понедельник, 12 марта, Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с ее лидером Олафом Шольцем подписали в Берлине коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства (так называемой "большой коалиции") на следующие четыре года.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин предположил, стоит ли ожидать в связи с этим изменений в российско-германских отношениях.

"Учитывая, что расклад политических сил остался практически неизменным, то можно говорить об определенной преемственности внешнеполитического курса у нового "старого" правительства. А детали нужно смотреть непосредственно в коалиционном соглашении – документ почти на 200 страниц, где прописаны и внешнеполитические векторы новой коалиции. По России там, к сожалению, ситуация отнюдь не безоблачная: нашу страну в очередной раз обвиняют во вмешательстве в дела ЕС, в других политических грехах. Думаю, что под этим знаком – достаточно негативного восприятия – в первое время германо-российские отношения и будут протекать. То есть о каком-то прорыве в санкционном вопросе думать пока рано. Вместе с тем, железного занавеса не ожидается. Ситуация будет развиваться примерно в том же ключе, что и в последние годы – это вялотекущая стабильность. Позитивом можно считать то, что отношения не ухудшились. В нынешней ситуации – это уже хорошая новость", – сказал Александр Камкин.

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