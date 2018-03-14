Политолог: в Лондоне слишком много "пыжились", придумывая России "кару"

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля", заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом.
По ее словам, этот шаг "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы". Мэй также пообещала помешать России, "если она попытается восстановить эту работу".
Всего в стране, согласно диплисту британского МИД, работают 58 российских дипломатов.
Британский премьер прямо обвинила Москву в атаке на Сергея Скрипаля и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России.
"После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову", – сказала Мэй.
Она отметила, что полностью разрывать связи с Россией "не в интересах Лондона", однако отношения двух стран "не могут быть обычными".
"Другого альтернативного вывода, кроме того, что российское государство ответственно за попытку убийства господина Скрипаля и его дочери и за угрозу жизни другим британским гражданам в Солсбери, включая детектива сержанта Ника Бейли, (нет)", – заявила Мэй.
Также высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на Чемпионат мира по футболу в Россию. При этом речи о бойкоте турнира не идет, сборная будет участвовать в соревнованиях.
Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев не видит ничего необычного в действиях британской стороны. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.
"Ничего страшного во всем этом нет. От России будет абсолютно симметричный ответ. Из всего этого видно, что англичане слишком много пыжились, грозили страшными карами, а удар получился, как говорится, на копейку. Разрыва дипломатических отношений не произошло, наш канал RT не закрыт, чем они грозили. Словом, ничего не произошло такого, чего еще не было в отношениях, например, России и США. Там даже хуже ситуация – под арестом наша дипломатическая собственность", – сказал Олег Матвейчев.
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции.
Российский МИД назвал это заявление "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.
Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
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