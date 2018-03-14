Политолог: в Лондоне слишком много "пыжились", придумывая России "кару"

Британия вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с "делом Скрипаля". В эфире радио Sputnik политолог Олег Матвейчев выразил уверенность в том, что британская сторона получит абсолютно симметричный ответ.

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля", заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом.

"Согласно Венской конвенции, Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые были идентифицированы как незаявленные сотрудники офицеры разведки. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Это будет самая большая единовременная высылка за последние тридцать лет", – сказала Мэй.

По ее словам, этот шаг "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы". Мэй также пообещала помешать России, "если она попытается восстановить эту работу".

Всего в стране, согласно диплисту британского МИД, работают 58 российских дипломатов.

Британский премьер прямо обвинила Москву в атаке на Сергея Скрипаля и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России.

"После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову", – сказала Мэй.

Она отметила, что полностью разрывать связи с Россией "не в интересах Лондона", однако отношения двух стран "не могут быть обычными".

"Другого альтернативного вывода, кроме того, что российское государство ответственно за попытку убийства господина Скрипаля и его дочери и за угрозу жизни другим британским гражданам в Солсбери, включая детектива сержанта Ника Бейли, (нет)", – заявила Мэй.

Также высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на Чемпионат мира по футболу в Россию. При этом речи о бойкоте турнира не идет, сборная будет участвовать в соревнованиях.

Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне. Премьер пообещала заморозить российские государственные активы, если "будут свидетельства того, что они могут использоваться для угрозы жизни или имуществу британских граждан".

Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев не видит ничего необычного в действиях британской стороны. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

"Ничего страшного во всем этом нет. От России будет абсолютно симметричный ответ. Из всего этого видно, что англичане слишком много пыжились, грозили страшными карами, а удар получился, как говорится, на копейку. Разрыва дипломатических отношений не произошло, наш канал RT не закрыт, чем они грозили. Словом, ничего не произошло такого, чего еще не было в отношениях, например, России и США. Там даже хуже ситуация – под арестом наша дипломатическая собственность", – сказал Олег Матвейчев.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции.

Тереза Мэй 12 марта заявила, что к отравлению "с высокой степенью вероятности" причастна Москва, и потребовала от нее объяснений.

Российский МИД назвал это заявление "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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