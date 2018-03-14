Мнение: Киев запретил поставку российских удобрений? Заработать хочет

Правительство Украины решило ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Мера будет действовать до урегулирования вопроса о применении антидемпинговых пошлин на поставки этой продукции, уточнили в украинском правительстве.
Ранее первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что уже запрещенные российские удобрения продолжают поступать через Белоруссию и другие страны СНГ. По его словам, российские производители обходят пошлины путем изменения товарных кодов и поставок через другие страны.
Украина начала вводить пошлины на российские удобрения в 2014 году. Сначала это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Москва оспаривает это решение в ВТО.
После этого украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь – другие виды азотных удобрений, поставлявшихся из России. Весной прошлого года Киев ввел антидемпинговые пошлины в 31,84% на импорт этого вида удобрений.
В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что Украина всегда ведет себя довольно ситуативно.
"Подобный запрет говорит о том, что у них появились возможности по поставкам удобрений из других стран, и эти страны и компании, которые занимаются этими поставками, отстаивают свои коммерческие интересы. Все, что связано с кооперацией с Россией, имеет очевидную политическую природу, и как только появляется возможность заработать на замене российских производителей, то это тут же происходит. Совсем недавно мы наблюдали, как через структуры, аффилированные с (президентом Украины Петром) Порошенко, Украина закупает в Европе газ по цене, которая в четыре раза превышает цену российского газа. Сказать, что это выгодно, вряд ли возможно. Но на Украине сейчас востребована любая возможность заработать на государственных поставках, заменяя российских производителей, и делается это из политических соображений", – сказал Олег Бондаренко.
Именно поэтому, по его словам, запрет носит временный характер.
"Временный запрет на поставку минеральных удобрений из России говорит о том, что появился продавец, который хочет продавать Украине свои удобрения. Дешевые российские удобрения ему не нужны, потому что они ему портят бизнес: у России – дешево и легко везти, а у него – дорого и сложная логистика. Но как только этот производитель заработает и уйдет с украинского рынка, то этот запрет будет снят", – считает политолог.
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