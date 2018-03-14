Мнение: Киев запретил поставку российских удобрений? Заработать хочет

Украина ввела временное эмбарго на поставки удобрений из России. В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что Киев, как обычно, ведет себя довольно ситуативно.

Правительство Украины решило ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Мера будет действовать до урегулирования вопроса о применении антидемпинговых пошлин на поставки этой продукции, уточнили в украинском правительстве.

Ранее первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что уже запрещенные российские удобрения продолжают поступать через Белоруссию и другие страны СНГ. По его словам, российские производители обходят пошлины путем изменения товарных кодов и поставок через другие страны.

Верховная рада в четверг, 15 марта, должна рассмотреть законопроект, призванный урегулировать вопрос диверсификации поставок. Планируется расширить перечень товарных кодов, на которые распространяется запрет, и изменить размеры самих пошлин. Это делается в интересах украинских производителей, подчеркнули в правительстве.

Украина начала вводить пошлины на российские удобрения в 2014 году. Сначала это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Москва оспаривает это решение в ВТО.

После этого украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь – другие виды азотных удобрений, поставлявшихся из России. Весной прошлого года Киев ввел антидемпинговые пошлины в 31,84% на импорт этого вида удобрений.

В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что Украина всегда ведет себя довольно ситуативно.

"Подобный запрет говорит о том, что у них появились возможности по поставкам удобрений из других стран, и эти страны и компании, которые занимаются этими поставками, отстаивают свои коммерческие интересы. Все, что связано с кооперацией с Россией, имеет очевидную политическую природу, и как только появляется возможность заработать на замене российских производителей, то это тут же происходит. Совсем недавно мы наблюдали, как через структуры, аффилированные с (президентом Украины Петром) Порошенко, Украина закупает в Европе газ по цене, которая в четыре раза превышает цену российского газа. Сказать, что это выгодно, вряд ли возможно. Но на Украине сейчас востребована любая возможность заработать на государственных поставках, заменяя российских производителей, и делается это из политических соображений", – сказал Олег Бондаренко.

Именно поэтому, по его словам, запрет носит временный характер.

"Временный запрет на поставку минеральных удобрений из России говорит о том, что появился продавец, который хочет продавать Украине свои удобрения. Дешевые российские удобрения ему не нужны, потому что они ему портят бизнес: у России – дешево и легко везти, а у него – дорого и сложная логистика. Но как только этот производитель заработает и уйдет с украинского рынка, то этот запрет будет снят", – считает политолог.

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