Мнение: бойкот Украиной спортивных соревнований в РФ – попытка провокации

Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях в России, такой приказ подписал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. Политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik предположил, как сами спортсмены отнесутся к подобного рода запрету.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России.

"Я подписал новый приказ – о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ", – написал Жданов на своей странице в Facebook и прикрепил фотокопию приказа.

По его словам, соревнования в России являются "опасными" для украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации не назначать соревнования на территории РФ.

Директор Центра политического маркетинга, политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобными инициативами Киев в определенной степени пытается спровоцировать Россию.

"Это, в общем-то, продолжение линии украинской власти по разрыву любых, по возможности, связей между Украиной и Россией. И находится в контексте неоднократно делавшихся ранее министерством иностранных дел (Украины) предупреждений украинским гражданам, чтобы они воздерживались от поездок в Россию, поскольку это якобы небезопасно. Так что логика здесь понятна, она совершенно прозрачная. Украинская власть естественным образом ведет дело к установлению визового режима и сокращению любого общения между гражданами Украины и России. При этом для установления визового режима Киеву желательно иметь инициативу России, которую потом можно будет в этом обвинить", – сказал Василий Стоякин.

Он предположил, как сами украинские спортсмены отнесутся к подобного рода запрету.

"Исходя из опыта участия российской сборной в Олимпиаде, отношение к такому решению будет, скорее всего, негативным. Потому что спортсмены – это люди, которые, в первую очередь, думают о своей спортивной карьере. А запрет выступать в России для многих спортсменов будет ограничением их возможностей в профессиональном росте", – считает политолог.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса – "оккупированными". МИД РФ назвал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в самопровозглашенной ДНР – попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

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