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Политолог: совершенно очевидно, что убийство Скрипаля никому в РФ не нужно

15:2814.03.2018
(обновлено: 15:29 14.03.2018)
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© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018
© AP Photo / Matt Dunham
Кремль не может выдвигать версии по делу Скрипаля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько высказал мнение о том, кому может быть выгодно отравление переданного Западу бывшего сотрудника ГРУ.

Кремль не может выдвигать версии о том, кто стоит за отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, так как он не занимается расследованиями происшествий, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не наше дело – высказывать какие-то версии, тем более со стороны Кремля, потому что Кремль не занимается расследованием происшествий, тем более которые произошли не на территории нашей страны", – сказал Песков.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Политика Лондона абсолютно бестолкова". Политолог о "деле Скрипаля"
Четвертого марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском Солсбери. По данным британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. 

В понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна Россия и предъявила Москве ультиматум, потребовав до вечера 13 марта официальных объяснений. В случае неудовлетворительного ответа Лондон обещал рассматривать инцидент со Скрипалем как "незаконное применение силы Россией против Британии".

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, кому может быть выгодно отравление Скрипаля. 

"Совершенно очевидно, что убийство Скрипаля никому в России не нужно. Это человек, который уже не является носителем секретных данных, это человек, которого обменяли – то есть согласились с тем, чтобы он уехал на Запад. Убивать его не имело абсолютно никакого рационального смысла, кроме одного – обвинить в этом РФ и использовать это как повод. Я напомню, что, например, Борис Березовский, который годами был оппонентом, критиком и противником российского государства и власти, жил и здравствовал в Лондоне ровно до тех пор, пока не решил вернуться в Россию и не написал покаянное письмо. Почему-то после этого он при очень странных обстоятельствах был найден повешенным в своем жилище. Что говорит, скорее всего, о том, что кто-то очень не хотел его возвращения в Россию. Его смерть тоже использовали как повод для обвинения: мол, Россия убивает своих политических оппонентов. Но проблема в том, что на момент убийства Березовский таковым уже не был. И Скрипаль таковым не был, он представлял собой обычное частное лицо", – сказал Богдан Безпалько.

По его мнению, этот инцидент – для использования против России.

"Западный мир сейчас ищет любые поводы для того, чтобы выдвинуть против России обвинения и, воспользовавшись ими, объявить в ее адрес новые санкции. Мы видим, что подобного рода действия охватывают весь спектр жизни: от спорта до практически военного противостояния в Сирии. Используют они и произошедшее со Скрипалем, их цель – сдержать или разрушить каким-то образом наше государство… Думаю, что неслучайно подобного рода инцидент случился непосредственно перед президентскими выборами в России", – отметил политолог.      

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Детектив с предсказуемой развязкой. Тереза Мэй указала пальцем на Россию
Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения – "это чушь". Российский министр подчеркнул, что Россия хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

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