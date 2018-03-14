Мнение: для США присутствие в Афганистане – это вопрос репутации

В МИД РФ рассказали, зачем, по мнению Москвы, США находятся в Афганистане. В эфире радио Sputnik эксперт Наталия Ханова предположила, что помимо влияния на региональных конкурентов, американцы озабочены еще одним вопросом.

США сохраняют свое присутствие в Афганистане для того, чтобы оказывать влияние на соседние страны и региональных конкурентов – Россию, Иран и Китай, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"На наш взгляд, США находятся в Афганистане прежде всего с целью контроля и влияния на политические процессы в соседних с ним странах, а также проецирования силы на своих региональных конкурентов, в первую очередь Китай, Россию и Иран. Отчетливо прослеживается стремление США достигнуть дестабилизации в Средней Азии с ее переносом в Российскую Федерацию с тем, чтобы впоследствии преподнести себя в качестве единственного защитника от потенциальных и возникающих угроз в регионе", – сказал Кабулов.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра изучения современного Афганистана Наталия Ханова назвала еще одну причину, из-за которой, по ее мнению, американцы не уходят из Афганистана.

"Вопрос присутствия в Афганистане – это не только влияние на регион, но и репутация США, поскольку многолетняя афганская кампания для американской стороны была провалом. Это общепризнанный факт, о котором с некоторыми оговорками говорили и представители НАТО, и американские политики. В настоящее время сложившаяся ситуация в стране представляет значительный ущерб для международной репутации США. И в этой связи Вашингтон не намерен отказываться от афганской миссии и продолжает свои усилия, как по афганскому урегулированию, так и по поддержанию присутствия в стране – в последние месяцы наметилась тенденция к более активной деятельности американских войск. Безусловно, США заинтересованы в присутствии своих военных баз в Центральной Азии, что приобрело особо актуальный характер в контексте противостояния с российской стороной", – сказала Наталия Ханова.

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