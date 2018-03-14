Эксперт: у Ангелы Меркель есть шансы побить рекорд Гельмута Коля

Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии. Эксперт Николай Власов в эфире радио Sputnik назвал это решение вполне ожидаемым, вопрос был лишь в том, на каких условиях это произойдет.

Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому голосование было техническим.

"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", – заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.

В голосовании участвовали 692 депутата, четыре бюллетеня признали недействительными. За Меркель отдали голоса 364 депутата при необходимом минимуме в 355 голосов. Итоги тайного голосования депутаты встретили продолжительными аплодисментами.

Кандидатуру Меркель выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. После голосования он утвердил ее в должности. Церемония прошла в президентской резиденции – дворце Бельвю в Берлине.

Прошлой осенью в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В понедельник, 12 марта, Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с ее лидером Олафом Шольцем – подписали в Берлине коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства (так называемой "большой коалиции") на следующие четыре года.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Николай Власов в эфире радио Sputnik назвал переизбрание Ангелы Меркель ожидаемым решением.

"Собственно, то, что Ангела Меркель станет канцлером, было очевидно еще год назад по той простой причине, что к рейтингу Христианско-демократического союза никто приблизиться не мог. Соответственно, сильнейшая партия и позиция лидера внутри этой партии тоже не вызывали серьезных сомнений. Вопрос заключался в том, на каких условиях это произойдет. И наиболее вероятным вариантом выглядела "большая коалиция", к которой все, в конечном счете, и свелось", – сказал Николай Власов.

По его словам, в данном вопросе существуют две стороны.

"С одной стороны – мы можем говорить об успехе Ангелы Меркель, потому что она в четвертый раз заняла пост канцлера и, в общем-то, имеет определенные шансы побить рекорд Гельмута Коля (находился на посту канцлера ФРГ 16 лет – ред.). Но с другой стороны – результат (парламентских) выборов 2017 года обнажил достаточно серьезные проблемы. Популярность ХДС по сравнению с предыдущими выборами упала. И "фактор Меркель", о котором так долго говорилось, и который действительно существовал, когда популярность лидера "тащила" за собой и популярность партии в целом – этот фактор дал некоторые сбои, по крайней мере, он ослабел", – отметил эксперт.

Он также высказал мнение о том, в чем будет заключаться основная задача, которую придется решить Меркель в ближайшие несколько лет.

"Вопрос в данном случае встает – а что дальше? Да, скорее всего, ближайшие четыре года Меркель будет канцлером. Но будет ли она выдвигать свою кандидатуру в следующий раз – это вопрос более сложный: если не она, то кто из более молодого поколения ХДС станет лицом партии. Вопрос непростой и для самой Меркель, и для партии. И одна из основных задач Меркель на протяжении ближайших лет будет заключаться в том, чтобы, во-первых, укрепить позиции партии и, во-вторых, подготовить определенного рода смену в рамках ХДС, чтобы когда Меркель все-таки уйдет, партия могла остаться у власти", – заключил Николай Власов.

Канцлер – глава правительства Германии. Он назначает федеральных министров и определяет политический курс страны. Канцлер избирается бундестагом на четыре года и может быть смещен с поста досрочно только с помощью механизма конструктивного вотума недоверия. Кандидатура канцлера выдвигается на рассмотрение бундестага президентом. Затем глава государства утверждает в должности канцлера и – по его представлению – федеральных министров.