РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: "эпоха джедаев" для США наступит не так скоро, как хочет Трамп

12:4014.03.2018
(обновлено: 13:28 14.03.2018)
949575
© NASAКосмический корабль Союз МС-05 с тремя членами экипажа Экспедиция-53 отстыковался от МКС. 14 декабря 2017Космический корабль Союз МС-05 с тремя членами экипажа Экспедиция-53 отстыковался от МКС. 14 декабря 2017
© NASA
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США могут появиться космические войска для ведения боевых действий. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов напомнил, что программа "звездных войн" не нова для американцев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у страны может появиться новый род войск – космические.

"Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и воде", – сказал американский лидер.

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
"Звездные войны. Эпизод X": США нападут на Землю из космоса
По его словам, сначала он не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что она отличная.

"Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", – отметил Трамп.

В конце февраля начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн заявил, что война в космосе – дело нескольких лет. По его мнению, Соединенным Штатам надо добиться превосходства в космическом пространстве.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов напомнил, что о программе "звездных войн" в США грезили еще в восьмидесятых годах прошлого века.

"О "звездных войнах" говорил еще (президент США Рональд) Рейган, мол, США имеют такое оружие. Но прошло больше тридцати лет, но что-то мы ничего подобного не наблюдаем в космосе. Более того, американцы до сих пор закупают у нас двигатели для своих космических ракет. Думаю, не скоро мы увидим американцев в космосе, "эпоха джедаев" для них наступит не так быстро, как хотелось бы Трампу. Он говорит о космических войсках? Так их надо было давно создать. В России Военно-космические силы существуют давно. Да, сейчас технологии доходят до такого уровня, что боевые действия в скором времени действительно могут переместиться в космос. Американцы, видимо, модернизируют свои войска применительно к новым условиям. Но, боюсь, Трамп выдает желаемое за действительное. Не думаю, что так быстро можно создать оружие для космических войн", – сказал Олег Глазунов.     

Красное море и Нил снятые астронавтом NASA Скоттом Тингл с борта МКС
© Twitter/Scott D. Tingle‏
Мнение: аппетиты американских военных могут закончиться для США катастрофой
Америка, как и другие страны, развивает различные наступательные и оборонные космические системы. Помимо военных спутников и, предположительно, противоспутникового потенциала, у США есть беспилотный космический самолет, полеты которого строго засекречены.

Согласно данным Space News, бюджет американских ВВС на космические программы в этом году составляет 7,75 млрд долларов, что на 20% больше, чем в 2017-м. В следующем году эту статью бюджета планируется увеличить до 8,5 млрд долларов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
alzhora
Всё гумоноиды, готовьтесь встречать дермократию.
13:15
14.03.2018
ОтветитьНе отвечать
polpred76
Про СОИ мы уже слышали и успешно пережили эту пугалку. Что теперь?
13:01
14.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена