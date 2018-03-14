Мнение: "эпоха джедаев" для США наступит не так скоро, как хочет Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США могут появиться космические войска для ведения боевых действий. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов напомнил, что программа "звездных войн" не нова для американцев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у страны может появиться новый род войск – космические.

"Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и воде", – сказал американский лидер.

По его словам, сначала он не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что она отличная.

"Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", – отметил Трамп.

В конце февраля начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн заявил, что война в космосе – дело нескольких лет. По его мнению, Соединенным Штатам надо добиться превосходства в космическом пространстве.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов напомнил, что о программе "звездных войн" в США грезили еще в восьмидесятых годах прошлого века.

"О "звездных войнах" говорил еще (президент США Рональд) Рейган, мол, США имеют такое оружие. Но прошло больше тридцати лет, но что-то мы ничего подобного не наблюдаем в космосе. Более того, американцы до сих пор закупают у нас двигатели для своих космических ракет. Думаю, не скоро мы увидим американцев в космосе, "эпоха джедаев" для них наступит не так быстро, как хотелось бы Трампу. Он говорит о космических войсках? Так их надо было давно создать. В России Военно-космические силы существуют давно. Да, сейчас технологии доходят до такого уровня, что боевые действия в скором времени действительно могут переместиться в космос. Американцы, видимо, модернизируют свои войска применительно к новым условиям. Но, боюсь, Трамп выдает желаемое за действительное. Не думаю, что так быстро можно создать оружие для космических войн", – сказал Олег Глазунов.

Америка, как и другие страны, развивает различные наступательные и оборонные космические системы. Помимо военных спутников и, предположительно, противоспутникового потенциала, у США есть беспилотный космический самолет, полеты которого строго засекречены.

Согласно данным Space News, бюджет американских ВВС на космические программы в этом году составляет 7,75 млрд долларов, что на 20% больше, чем в 2017-м. В следующем году эту статью бюджета планируется увеличить до 8,5 млрд долларов.

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