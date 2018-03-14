Ветеран ФСБ прокомментировал задержание в Москве сторонников ИГ*

В Москве и Подмосковье пресекли деятельность группировки, которая переправляла сторонников "Исламского государства"* в Сирию и Ирак. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
Также установлено, что этническая преступная группа подделывала документы для нелегальных мигрантов из Средней Азии.
Силовики задержали 60 иностранцев. Также подтвердилась связь организаторов канала с эмиссарами террористических организаций.
Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.
Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik отметил высокий профессионализм российских спецслужб.
"Деятельность этих лиц (задержанных в Москве и Подмосковье – ред.) наносила серьезный ущерб безопасности нашей страны. Но благодаря высокому профессионализму сотрудников наших органов безопасности эту деятельность пресекли, и думаю, что потенциал еще большой у нашей ФСБ, и в дальнейшем такая работа будет продолжаться в интересах нашей страны и наших граждан. Деятельность нашей ФСБ заслуживает самой высокой оценки. Чуть ли не каждую неделю появляется информация, что пресечена деятельность террористов в одном городе, в другом. Недавно вот в Саратове пресекли (деятельность террористов – ред.), сейчас в Москве и Подмосковье "взяли" большую группу. В целом количество успешных для террористов терактов сейчас значительно меньше. Даже спецслужбы других стран – например, Израиля, европейских стран – высоко оценивают деятельность нашей ФСБ. У нас есть чему поучиться", – сказал Сергей Кривошеев.
Сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но те оказали вооруженное сопротивление. Завязался бой, в ходе которого злоумышленников ликвидировали. На месте происшествия силовики нашли пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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