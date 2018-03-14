Ветеран ФСБ прокомментировал задержание в Москве сторонников ИГ*

Сотрудники ФСБ РФ на месте происшествия, где члены законспирированной террористической ячейки оказали сопротивление сотрудникам спецслужб и получили ранения, несовместимые с жизнью. 11 марта 2018

Сотрудники ФСБ РФ на месте происшествия, где члены законспирированной террористической ячейки оказали сопротивление сотрудникам спецслужб и получили ранения, несовместимые с жизнью. 11 марта 2018

ФСБ в Москве и Подмосковье пресекла канал переправки сторонников ИГ* на Ближний Восток. Ветеран ФСБ Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik отметил высокий профессионализм российских спецслужб.

В Москве и Подмосковье пресекли деятельность группировки, которая переправляла сторонников "Исламского государства"* в Сирию и Ирак. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Также установлено, что этническая преступная группа подделывала документы для нелегальных мигрантов из Средней Азии.

В ходе совместной спецоперации сотрудники ФСБ и МВД обнаружили три лаборатории по изготовлению фальшивых документов. Они изъяли печати, штампы о пересечении государственной границы, бланки миграционных карт, оригиналы и копии паспортов иностранных государств.

Силовики задержали 60 иностранцев. Также подтвердилась связь организаторов канала с эмиссарами террористических организаций.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.

Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik отметил высокий профессионализм российских спецслужб.

"Деятельность этих лиц (задержанных в Москве и Подмосковье – ред.) наносила серьезный ущерб безопасности нашей страны. Но благодаря высокому профессионализму сотрудников наших органов безопасности эту деятельность пресекли, и думаю, что потенциал еще большой у нашей ФСБ, и в дальнейшем такая работа будет продолжаться в интересах нашей страны и наших граждан. Деятельность нашей ФСБ заслуживает самой высокой оценки. Чуть ли не каждую неделю появляется информация, что пресечена деятельность террористов в одном городе, в другом. Недавно вот в Саратове пресекли (деятельность террористов – ред.), сейчас в Москве и Подмосковье "взяли" большую группу. В целом количество успешных для террористов терактов сейчас значительно меньше. Даже спецслужбы других стран – например, Израиля, европейских стран – высоко оценивают деятельность нашей ФСБ. У нас есть чему поучиться", – сказал Сергей Кривошеев.

В воскресенье, 11 марта, ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка.

Сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но те оказали вооруженное сопротивление. Завязался бой, в ходе которого злоумышленников ликвидировали. На месте происшествия силовики нашли пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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