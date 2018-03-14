Политолог о выборной кампании в Мексике: "вмешательство РФ" пошло на пользу

Фаворит президентской гонки в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор пошутил на тему якобы оказываемой ему российской поддержки. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что обвинения США сыграли лишь на руку кандидату.

Фаворит президентской гонки в Мексике, кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор вновь пошутил на тему якобы оказываемой ему российской поддержки.

Выборы в Мексике намечены на 1 июля. Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики.

"Мои помощники, русские из Тустлы-Чико, Тепетитана, Катемако, Сакопоаштлы, Тлахьяко, Ла-Йески, Мокорито, Имури, Бакума и многих других населенных пунктов, рекомендуют мне не сражаться… Посмотрите на этот опрос", – написал Лопес Обрадор в Twitter.

Там же кандидат от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", опубликовал последний опрос, согласно которому он опережает более чем на 15% ближайшего конкурента от коалиции "Все за Мексику" Хосе Антонио Мида.

Лопес Обрадор и ранее неоднократно шутил относительно обвинений в поддержке со стороны РФ. Он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Во время визита в город Тустла-Чико кандидат показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико – с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена"".

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, звучащие из США обвинения сыграли в пользу кандидата левых сил на выборах в Мексике.

"Мы видим здесь пример того, как эта искусственно поднимаемая по всему миру волна антироссийской риторики может сработать не на инициаторов этой кампании, а на их оппонентов, которые смогли эту волну "оседлать" и обратить ее в итоге себе на пользу. Думаю, дело в том, что на самом деле очень многим тема никем не доказанного "российского вмешательства" несколько поднадоела. Но если обратиться к этой уже "раскрученной", но надоевшей теме под непривычным углом, может быть, даже с юмором, то люди могут оценить такой свежий взгляд – прежде всего, сравнив его с той волной недоверия, которая исходит, прежде всего, из США", – предположил Александр Коньков.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.

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