РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт о "российском деле" в США: демократы согласятся только с обвинением

10:1014.03.2018
(обновлено: 10:44 14.03.2018)
0500
© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия в ВашингтонеВид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американские демократы заявили, что несмотря ни на что уверены в "сговоре" Трампа с Россией. Однако Москва их при этом не интересует, уверен американист Арег Галстян. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Демократы в комитете по разведке палаты представителей США по-прежнему уверены в наличии "сговора" между штабом Дональда Трампа и Россией. Такое заявление сделал главный представитель партии в комитете Адам Шифф на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, демократы "на благо страны" опубликуют 22-страничный документ в обоснование своей позиции: "Какие свидетельства мы нашли относительно русских операций по взлому и публикациям… а также по вопросу о сговоре со штабом Трампа". Шифф подчеркнул, что "абсолютно уверен" в наличии сговора.

Возле здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
"Работа у них такая". Американист об угрозах усилить санкции против России
Ранее комитет по разведке заявил, что по завершении активной фазы расследования не обнаружил какого-либо "сговора" предвыборного штаба Трампа с Россией. Это мнение поддерживает республиканское большинство в комитете. При этом обе партии согласны, что "российское вмешательство" в выборы имело место.

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп-младший и ряд других близких к президенту людей.

Кандидат исторических наук, американист Арег Галстян в эфире радио Sputnik объяснил, что это – внутриамериканское дело, которое, по его мнению, не повлияет принципиально на политику США в отношении России.

"Идет партийная борьба между демократами и республиканцами вокруг этого вопроса. Демократы считают, что было вмешательство, которое повлияло на то, что проиграл их кандидат, поэтому они не согласятся ни с каким решением, кроме обвинительного. Этот вопрос определяет только одно: начнется процедура импичмента против Трампа или нет. Расследование сводится исключительно к этому. Они же не могут "засудить" Россию. В любом случае, от этого концептуальное отношение американцев к России и политический вектор США не изменятся. Тем более что госсекретарем стал Майк Помпео, который предлагает "в десятикратном размере" давить на Россию. Поэтому неважно, что там примет комитет по разведке, что расследует комиссия Мюллера – это никак не повлияет на двусторонние отношения Вашингтона и Москвы", – полагает Арег Галстян. 

Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Политолог о "российском деле": государственная машина США разбалансирована
И в Белом доме, и в Кремле подозрения в "сговоре" не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь! 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена