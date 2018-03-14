Эксперт о "российском деле" в США: демократы согласятся только с обвинением

Американские демократы заявили, что несмотря ни на что уверены в "сговоре" Трампа с Россией. Однако Москва их при этом не интересует, уверен американист Арег Галстян. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Демократы в комитете по разведке палаты представителей США по-прежнему уверены в наличии "сговора" между штабом Дональда Трампа и Россией. Такое заявление сделал главный представитель партии в комитете Адам Шифф на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, демократы "на благо страны" опубликуют 22-страничный документ в обоснование своей позиции: "Какие свидетельства мы нашли относительно русских операций по взлому и публикациям… а также по вопросу о сговоре со штабом Трампа". Шифф подчеркнул, что "абсолютно уверен" в наличии сговора.

Ранее комитет по разведке заявил, что по завершении активной фазы расследования не обнаружил какого-либо "сговора" предвыборного штаба Трампа с Россией. Это мнение поддерживает республиканское большинство в комитете. При этом обе партии согласны, что "российское вмешательство" в выборы имело место.

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп-младший и ряд других близких к президенту людей.

Кандидат исторических наук, американист Арег Галстян в эфире радио Sputnik объяснил, что это – внутриамериканское дело, которое, по его мнению, не повлияет принципиально на политику США в отношении России.

"Идет партийная борьба между демократами и республиканцами вокруг этого вопроса. Демократы считают, что было вмешательство, которое повлияло на то, что проиграл их кандидат, поэтому они не согласятся ни с каким решением, кроме обвинительного. Этот вопрос определяет только одно: начнется процедура импичмента против Трампа или нет. Расследование сводится исключительно к этому. Они же не могут "засудить" Россию. В любом случае, от этого концептуальное отношение американцев к России и политический вектор США не изменятся. Тем более что госсекретарем стал Майк Помпео, который предлагает "в десятикратном размере" давить на Россию. Поэтому неважно, что там примет комитет по разведке, что расследует комиссия Мюллера – это никак не повлияет на двусторонние отношения Вашингтона и Москвы", – полагает Арег Галстян.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения в "сговоре" не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.

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