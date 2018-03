"Хокинг – это целая эпоха". Российский физик о смерти великого ученого

Скончался физик-теоретик Стивен Хокинг. Ведущий научный сотрудник Математического института им. В.А. Стеклова РАН Ирина Арефьева в эфире радио Sputnik рассказала, что он значил для науки.

Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-ом году жизни, сообщил телеканал BBC со ссылкой на представителя семьи.

Ученый умер рано утром в среду в своем доме в Кембридже, передает The Guardian.

В своем совместном заявлении дети Хокинга отметили, что их отец "был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет".

Хокинг – физик-теоретик, известный популяризатор науки. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности – первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В 1998 году он опубликовал книгу "Краткая история времени", которая разошлась десятимиллионным тиражом. В ней говорится о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и теории суперструн.

В 2015 году вышел британский фильм "Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything) – история жизни ученого.

Профессор, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Математического института им. В.А. Стеклова РАН Ирина Арефьева в эфире радио Sputnik рассказала, что идеи Хокинга занимают умы ученых в последние десятки лет.

"Это очень большая утрата. Стивен Хокинг – это целая эпоха в теоретической физике. Ему принадлежит два цикла наиболее существенных работ: вопрос о неизбежности космологической сингулярности и цикл о тепловом излучении черных дыр. Это второе открытие привело к постановке вопроса о так называемом информационном парадоксе черных дыр. И эти вопросы находятся в центре внимания специалистов в последние 40 лет. С ним сотрудничали многие российские ученые. Кроме того, Хокинг – беспрецедентный пример того, как жизненные трудности могут не сломить человека. То есть, несмотря на тяжелую болезнь, человек работал на передовом рубеже, определяя основные направления развития современной теоретической физики", – сказала Ирина Арефьева.

Когда Хокингу было 22 года, ему поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь – занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром через компьютерный синтезатор речи.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!