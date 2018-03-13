Мнение: Белому дому стало слишком очевидно – Тиллерсон слаб против Лаврова

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, почему произошла отставка.

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Трамп поблагодарил Тиллерсона и выразил уверенность, что на новом посту Помпео "проделает фантастическую работу".

Руководителем Центрального разведывательного управления станет Джина Хаспел – первая женщина во главе ЦРУ. Ранее она занимала пост заместителя Помпео.

Как заявил РИА Новости представитель Белого дома, перестановки в руководстве госдепартамента и ЦРУ связаны с желанием Трампа сформировать новую команду до начала переговоров с Северной Кореей.

Американские СМИ не раз сообщали о разочарованности Трампа работой госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность.

По данным The Washington Post, у Тиллерсона были разногласии с Трампом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы".

При этом Госдеп и сам Тиллерсон всякий раз опровергали информацию о его конфликте с президентом.

В эфире радио Sputnik председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук высказал мнение о том, почему произошла отставка.

"Изначально было понятно, что Тиллерсон – слабая фигура, его сила – только в его имени – Рекс. В Вашингтоне, видимо, тоже считают, что он слаб, в частности, против (министра иностранных дел РФ Сергея) Лаврова. В этой связке, в этой паре вес и сила коллеги Лаврова, конечно, имеют значение. Тем более что Тиллерсон не потянет нового тяжелого периода в российско-американских отношениях. Для Белого дома это, видимо, стало слишком очевидно. Он наверняка останется другом Дональда Трампа просто по той причине, что они оба бизнесмены. Они оба – не политики, по большому счету, и именно поэтому Тиллерсон мил и люб Трампу. Но, видимо, ему порекомендовали, чтобы должность госсекретаря сейчас занял кто-то другой – тот, кто больше соображает в политике", – сказал Григорий Трофимчук.

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