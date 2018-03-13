Эксперт: фрегат "Адмирал Эссен" – хорошее усиление Черноморского флота

Вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Эссен" взял курс на Средиземное море. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как может быть задействован корабль.

Российский фрегат "Адмирал Эссен", вооруженный ракетными комплексами "Калибр-НК", вышел в поход в Средиземное море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Это первый дальний поход фрегата в текущем году. Корабль взял курс из Севастополя на черноморские проливы.

Отмечается, что экипаж провел корабельные учения. В частности, отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, поражение условного противника комплексом "Калибр-НК", выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин не исключил, что фрегат может быть задействован для борьбы с террористами в Сирии.

"Российская морская группировка в Средиземноморье продолжает отрабатывать широкий круг задач, в первую очередь связанных с поддержкой действия российской авиации, сирийской армии на территории Сирии. Так что в ближайшие несколько дней до недели можно ожидать ракетные стрельбы в районе Восточного Средиземноморья. Применение боевых ракет будет направлено против боевиков: это либо остатки отрядов на востоке Сирии, либо это боевики Джабхат-ан-Нусры (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Идлибе или в Восточной Гуте. Ракеты окажут поддержку сирийской армии и, кроме того, могут быть отработаны какие-то технические моменты, связанные с модернизацией ракетных вооружений. Западу это не очень нравится, но, как показала практика, поддержка со стороны российского флота оказывается совершенно не лишней в сирийском конфликте. Фрегат "Адмирал Эссен" оказался эффективным кораблем, это хорошее усиление Черноморского флота после украинских лет застоя", – сказал Борис Рожин.

"Адмирал Эссен" – второй сторожевой корабль проекта 11356 (первый – "Адмирал Григорович"). Он назван в честь адмирала Николая Оттовича фон Эссена, который в начале XX века командовал русским флотом Балтийского моря.

Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой калибром 100 миллиметров, зенитной артиллерией и реактивной бомбовой установкой.

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