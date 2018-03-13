"Ошибочное мышление". Политолог о продлении антироссийских санкций ЕС

Решение Совета ЕС о продлении санкций против 150 россиян вступило в силу. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта выразил мнение, что продлевая санкции в надежде "додавить" Россию, европейцы получают противоположную ожидаемой реакцию.

Вступило в силу решение Совета Евросоюза о продлении санкций против групп физических и юридических лиц РФ, соответствующее постановление опубликовано Официальным журналом ЕС.

Совет ЕС в понедельник,12 марта, продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отметил, что реакция России на каждое продление санкций противоположна ожидаемой европейцами.

"Продление санкций со стороны ЕС означает монотонное повторение одних и тех же действий, которые не привели ни к каким изменениям во внешней и внутренней политике России. Но предпринимаются попытки все-таки "додавить" Россию – в европейской прессе периодически появляются статьи, в которых высказывается надежда: мол, вот-вот российская экономика будет разрушена, начнутся массовые выступления против власти и прочее. Это мышление либерального англо-саксонского типа: экономика – прежде всего, все остальное не имеет значения. Но история России показала, что это не так. Да, при несомненных сложностях (а санкции – это неприятно и неудобно), все напоминает нам о том, что надо защищать свой суверенитет, надо находить свое место в мировой политике, надо заново определять свои отношения с ЕС и Советом Европы. То есть получается противоположное от ожидаемой реакции. И в каком-то смысле мы даже должны благодарить европейцев за то, что они напоминают нам о том, что мы должны сохранять свое достоинство", – сказал Юрий Почта.

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