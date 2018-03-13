Эксперт: украинцы рассчитывают на поблажки США по пошлинам? Наивные

Украина рассчитывает, что США не введут пошлины на ее металлургическую продукцию. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, стоит ли Киеву надеяться на поблажки от Вашингтона.

Минэкономразвития Украины принимает меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия вводимых США ограничительных мер на металлургическую продукцию, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе рабочей встречи с представителями металлургической промышленности, которая состоялась в понедельник, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что правительство и министерство сделают все возможное, чтобы уровень доступа украинской металлургической продукции на рынок США не претерпел негативных изменений.

"Украина и США являются стратегическими партнерами друг для друга. Мы имеем надежное и взаимовыгодное сотрудничество в торговой, оборонной и инвестиционной сферах. Убежден, что это является весомым аргументом для США, чтобы исключить украинскую металлургическую продукцию из-под действия защитных пошлин", – цитирует пресс-служба Кубива.

По его словам, большое внимание уделяется постоянному диалогу между Украиной и США по улучшению условий и расширению возможностей доступа украинской продукции, включая металлургическую, на рынок США, а также рынки Азии и Африки.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik назвал ожидания Украины наивными.

"Наивности здесь достаточно много. Я бы тут сыронизировал: украинская промышленность достаточно подразвалена, может быть, они (украинцы – ред.) думают, что их продукция неконкурентоспособная и вряд ли ее будет кто-то покупать. Вот в этом смысле американцы могут пойти на то, чтобы не вводить для Украины пошлины. Но, если серьезно, я думаю, что американцы не будут делать исключения. Потому что даже трудно представить себе, что, скажем, Германия – менее ценная для Соединенных Штатов Америки, чем Украина. Так что это такая, я бы сказал, малообоснованная наивность. Возможно, украинцы все еще надеются, что та русофобия, которую они генерируют, та русофобия, которую они осуществляют на практике, является для них некоей индульгенцией. И эта индульгенция позволяет им надеяться на какие-то поблажки", – сказал Владимир Оленченко.

В четверг, 8 марта, президент США Дональд Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). По его словам, они начнут действовать через 15 дней, до тех пор США будут следить за реакцией торговых партнеров.

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