Политолог назвал причину возможного удара США по Сирии

США намерены использовать провокацию с химическим оружием в Сирии как повод для удара по Дамаску, заявили в российском Генштабе. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik рассказал, чего добивается западная коалиция в Сирии.

США намерены использовать провокацию боевиков в Восточной Гуте как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска, сообщил журналистам начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента", – сказал генерал.

По его словам, после провокации США планируют обвинить Дамаск в применении химического оружия и представить "доказательства" массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства.

В качестве ответной меры Вашингтон, отметил Герасимов, "планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска".

Глава Генштаба напомнил, что в Дамаске сейчас находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военные полицейские.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американские власти готовы к новым действиям в Сирии.

"Мы… предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо", – сказала американский дипломат.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, США выступают с открытыми угрозами в адрес Дамаска.

"США повышают градус напряженности ситуации в Сирии по одной простой причине: они теряют контроль над экономическим контуром страны. В результате совместных действий России, Ирана и Турции влияние возглавляемой США "широкой коалиции" в регионе стремительно падает. Именно поэтому понадобились такие угрозы. Кстати, вполне вероятно, что такой удар будет нанесен. Вряд ли по Дамаску – скорее всего, речь будет идти об ударе по местам компактного расположения войск (президента САР Башара) Асада", – считает Алексей Мухин.

Он отметил, что провокации, связанные с применением химоружия, стали привычным делом для сирийских боевиков.

"Провокации с химическим оружием организуются на территории Сирии постоянно – либо происходит изготовление этого оружия кустарным способом, либо происходят попытки его применения. Это даже не открытый военный конфликт – это война спецслужб. И здесь, очевидно, некоторые считают, что все средства хороши. Дело в том, что США и другие члены "широкой коалиции" ведут себя в Сирии крайне безответственно. Пытаясь установить контроль за природными ресурсами этой страны, они далеко выходят за рамки международного права, и вернуться им будет очень сложно", – считает Алексей Мухин.

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