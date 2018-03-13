Авиаэксперт о модернизированном Ил-76: наша армия должна быть мобильной

Минобороны получило первый модернизированный самолет Ил-76МД-М. В эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка отметил, что у российской армии появляются новые возможности.

Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО "Ил") передал Минобороны первый серийный транспортный самолет Ил-76МД-М, сообщили в пресс-службе компании.

"В данный момент машина находится на одной из баз Военно-транспортной авиации ВКС России", – говорится в сообщении.

Как пояснил гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин, модернизированная машина получила новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах. Кроме того, на Ил-76МД-М заменили светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Также продлили ресурс двигателей Д-30КП, благодаря чему срок службы машины увеличен на 15 лет.

Минобороны и ПАО "Ил" заключили контракт на глобальную модернизацию тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД и самолетов-заправщиков Ил-78М в августе 2013 года.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка отметил, что модернизированный самолет дает российской армии новые возможности.

"С самого начала эксплуатации самолет был вполне удачным. С течением времени возникла необходимость в его модернизации. Штатные двигатели были заменены на двигатели пермского производства – с повышенной тягой, что позволило увеличить грузоподъемность самолета, повысить экономичность, дальность, улучшить его тактико-технические характеристики. Судя по всему, он сможет еще не один десяток лет прослужить с этими двигателями, чтобы наши Вооруженные силы были мобильными, вовремя получать грузы в случае необходимости. Сейчас армия должна быть мобильной, в случае потенциальной угрозы должна иметь возможность в течение нескольких часов перебросить необходимую технику, снаряжение и людей в нужное место. Поэтому модернизированный Ил-76 является своевременным. Модификация является более дешевым мероприятием, чем создание полностью нового самолета. Очевидно, все эти факты были проанализированы и принято решение о закупке этих самолетов Минобороны", – сказал Виктор Прядка.

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