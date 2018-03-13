Авиаэксперт о модернизированном Ил-76: наша армия должна быть мобильной

Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО "Ил") передал Минобороны первый серийный транспортный самолет Ил-76МД-М, сообщили в пресс-службе компании.
"В данный момент машина находится на одной из баз Военно-транспортной авиации ВКС России", – говорится в сообщении.
Минобороны и ПАО "Ил" заключили контракт на глобальную модернизацию тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД и самолетов-заправщиков Ил-78М в августе 2013 года.
В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка отметил, что модернизированный самолет дает российской армии новые возможности.
"С самого начала эксплуатации самолет был вполне удачным. С течением времени возникла необходимость в его модернизации. Штатные двигатели были заменены на двигатели пермского производства – с повышенной тягой, что позволило увеличить грузоподъемность самолета, повысить экономичность, дальность, улучшить его тактико-технические характеристики. Судя по всему, он сможет еще не один десяток лет прослужить с этими двигателями, чтобы наши Вооруженные силы были мобильными, вовремя получать грузы в случае необходимости. Сейчас армия должна быть мобильной, в случае потенциальной угрозы должна иметь возможность в течение нескольких часов перебросить необходимую технику, снаряжение и людей в нужное место. Поэтому модернизированный Ил-76 является своевременным. Модификация является более дешевым мероприятием, чем создание полностью нового самолета. Очевидно, все эти факты были проанализированы и принято решение о закупке этих самолетов Минобороны", – сказал Виктор Прядка.
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