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"Работа у них такая". Американист об угрозах усилить санкции против России

13:0013.03.2018
(обновлено: 13:02 13.03.2018)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВозле здания Капитолия в ВашингтонеВозле здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Демократы-конгрессмены в США пригрозили усилить антироссийские санкции в обход президента Дональда Трампа. В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак выразил мнение, что американцы в данном случае следуют устоявшейся логике.

Конгрессмены США пригрозили усилением антироссийских санкций, если президент Дональд Трамп не введет те, что уже предложены обеими палатами конгресса, говорится в письме, подписанном 140 демократами-конгрессменами.

Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Мы дали Вам инструменты, которые должны были решить эту проблему. Если Вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем стремиться к тому, чтобы принять дополнительный законодательный акт с более строгими требованиями", – грозятся конгрессмены в письме, направленном в Белый дом (имеется в распоряжении РИА Новости).

Законодатели обвинили Трампа, что он не выдержал сроки, отведенные ему для введения санкций в отношении России. Конгрессмены подчеркнули, что, если президент "не хочет защищать Соединенные Штаты, конгресс будет делать это самостоятельно".

В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал эти заявления.            

"Работа у них такая, у демократов: коль они начали историю, то ее надо продолжать, а то, мягко говоря, их не поймут. Логика такая: раз Россия "во всем виновата", то она не может резко перестать "быть виноватой". То есть все это будет тянуться, думаю, на протяжении всего срока Трампа. И такие заявления будут появляться регулярно по любым поводам, самым надуманным. И если завтра Землю атакуют инопланетяне, то демократы заявят, что это Россия их призвала себе на помощь. Поэтому к этому надо относиться как к дежурным заявлениям", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

Что касается ограничительных мер, то, по его словам, это вещь не сиюминутная. 

"Выступили конгрессмены: мол, Трамп, вынь да положь наказание России. Но от слов до конкретного дела – срок достаточно значительный. Хотя бы потому, что надо все обосновать, все просчитать даже в рамках принятого закона, чтобы не выглядеть смешными, как при составлении "кремлевского списка", когда взяли и тупо переписали справочник. Все требует времени. А просто по чьей-то "хотелке", как правило, ограничения не вводят", – отметил американист. 

Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivai
Политолог о санкциях: США показали, насколько плохо они владеют ситуацией
Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены ограничения. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В Госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить контракты с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели – всего 210 человек. Перечень был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть приняты в будущем. После его публикации министр финансов США Стивен Мнучин уже несколько раз заявлял, что эти санкции разрабатываются и будут применены в скором времени.    

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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