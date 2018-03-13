Эксперт прокомментировал намерение США конкурировать с газом из РФ в Европе

Американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европу, заявили в Госдепе. В эфире радио Sputnik заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил планы США.

Компании США готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европу, заявила РИА Новости заместитель помощника госсекретаря Сандра Оудкирк.

"США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют уже тридцать FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации)", – сказала Оудкирк в кулуарах энергетической конференции, которая проходила в Атлантическом совете.

При этом она признала, что "очевидно: объем, который США могут продать в ЕС, намного меньше того, что Россия может продать через ее трубопроводы".

"Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения", – резюмировала собеседник агентства.

Также во время дискуссии в Атлантическом совете Оудкирк высказалась резко против строительства "Северного потока-2". По ее мнению, этот проект сделает "Газпром" монополистом и закроет рынок для альтернативных поставок.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя Госдепа.

"Мы будем только "за", если будет прямая и честная конкуренция между российским газом и американским СПГ. Потому что мы уверены: российский газ – это конкурентоспособное и надежное решение для европейских потребителей. И это видно по динамике поставок российского газа на европейские рынки в последние годы. В периоды пиковых нагрузок только российский газ обеспечивает потребности европейских потребителей, а никакого СПГ на европейские рынки дополнительно не приходит", – отметил Алексей Гривач.

Он выразил сомнение, что СПГ из США способен составить серьезную конкуренцию российскому газу на европейских рынках.

"Что касается намерений американцев конкурировать, то они сейчас экономически не очень состоятельны. Это видно также по динамике поставок. Большая часть экспорта СПГ из США идет на какие угодно рынки, только не на европейские. В Европу идет мизерный его объем, причем в основном на те рынки, куда российский газ физически не поставляется. Это связано с экономическими причинами: себестоимость производства, полный цикл издержек на американский СПГ существенно выше тех цен, которые может предложить европейский рынок", – сказал Алексей Гривач.

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