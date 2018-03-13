Мнение: вертолет над посольством России в США – спланированная провокация

Российские дипломаты рассказали о вертолете, летавшем над посольством РФ в США. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы демонстративно игнорируют нормы и правила дипломатических отношений.

Неизвестный вертолет кружил в воскресенье вечером у территории российского посольства в Вашингтоне, освещая ее прожектором, говорится в сообщении посольства в Twitter.

Российские дипломаты предположили, что могло стать причиной инцидента: "Что же такое искал американский вертолет на территории российского посольства вчера вечером? "Странная" неполадка навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства?".

Дипломаты добавили к записи эмодзи в виде летающей тарелки, а также фото вертолета и здания, освещенного прожектором летательного аппарата.

РИА Новости не располагает комментарием американских властей.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik не исключил, что это была намеренная провокация.

"Как мне кажется, действия Соединенных Штатов Америки можно расценить в логике инспирирования намеренных провокаций. Мы видим, что на территории США, по большому счету, не действует Венская конвенция, американцы демонстративно игнорируют нормы и положения этого документа, который определяет характер дипломатических отношений. Учитывая то, что в отношении нашей страны развернута настоящая информационная война, наших государственных служащих, в том числе дипломатов, пытаются выставить шпионами, которые якобы оказывают деструктивное влияние на демократические институты и ценности, провокации, к сожалению, стали устоявшейся практикой наших американских коллег. Возможно, появление этого вертолета и не связано с этим. Но, к сожалению, последние действия и США, и стран Западной Европы, которые создают большие сложности для нормальной работы нашего дипломатического корпуса, говорят о том, что это действительно может быть спланированной провокацией ", – сказал политолог.

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