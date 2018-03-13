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Политолог о "российском деле": государственная машина США разбалансирована

09:3813.03.2018
(обновлено: 10:16 13.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкКапитолий в ВашингтонеКапитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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В США завершилось первое расследование о "вмешательстве" России. О чем говорят его результаты, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Павел Салин.

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США объявил, что завершил расследование о "вмешательстве" России в американские президентские выборы и не нашел свидетельств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой.

При этом комитет заявил, что со стороны РФ имела место активность, направленная на внесение смуты в избирательный процесс. Результаты своей работы комитет представит во вторник. Точнее, республиканское большинство представит черновой вариант отчета на рассмотрение меньшинству от демократической партии.

Как заявил республиканец Майк Конуэй, в отчете будет и описание связи между досье на Трампа, собранным бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом, и избирательной кампанией Хиллари Клинтон.

Расследование было начато в январе 2017 года. По данным газеты The Hill, законодатели ознакомились с 300 тысячами документов, опросили 73 свидетелей.

Это расследование российского "вмешательства" – не единственное в США. Этим занимается и комитет по разведке верхней палаты конгресса. Расследование также ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

Обвинения в адрес российских властей в Москве отвергают: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире радио Sputnik отметил, что решение конгрессменов говорит о внутренних проблемах в американской политике.

"Это в очередной раз подтверждает, что государственная машина США разбалансирована. Там наблюдается самый, наверное, серьезный кризис политической системы за последние 50 лет. США, как и 50 лет назад, пытаются списать свои внутренние проблемы на действия каких-то внешних сил. В данном случае выбрана Россия, как 50 лет назад выбрали СССР и мировое коммунистическое движение", – полагает Павел Салин.

Конгрессмены тем временем пригрозили усилением антироссийских санкций, если президент Дональд Трамп не введет те, что уже предложены обеими палатами конгресса, говорится в письме, подписанном 140 демократами-конгрессменами. Законодатели обвинили Трампа, что он не выдержал сроки, отведенные ему для введения санкций в отношении России.

Какими могут быть новые меры, предположил Павел Салин.

"Думаю, что санкции в ближайшее время будут. Другое дело, что не нужно ожидать от них чего-то "судьбоносного". Американские элиты поняли, что с наскока Россию взять невозможно, они сейчас избрали тактику медленного   оттеснения России от мировых процессов и постепенного ограничения ее экономических возможностей. Наверняка это будет расширение прежнего пакета санкций, а кардинальных мер ожидать не стоит", – считает Павел Салин.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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wolf.alex
Видно гамбургерами обожрались, все это настолько примитивно, уровень австралопетека и ниже, допустим это так, где их хваленные разведки, они дали избрать президента, а потом сказали избирали Трампа русские в Москве они там и голоса подсчитывали и в думе их на радостях бухали это наверно основное доказательство, или их цру способно только в замочную скважину подсматривать кто кого как и чем, чего они себя на весь мир позорят о избранном Россией президента трампа. Позорники.
09:57
13.03.2018
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