Политолог о "российском деле": государственная машина США разбалансирована

В США завершилось первое расследование о "вмешательстве" России. О чем говорят его результаты, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Павел Салин.

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США объявил, что завершил расследование о "вмешательстве" России в американские президентские выборы и не нашел свидетельств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой.

При этом комитет заявил, что со стороны РФ имела место активность, направленная на внесение смуты в избирательный процесс. Результаты своей работы комитет представит во вторник. Точнее, республиканское большинство представит черновой вариант отчета на рассмотрение меньшинству от демократической партии.

Как заявил республиканец Майк Конуэй, в отчете будет и описание связи между досье на Трампа, собранным бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом, и избирательной кампанией Хиллари Клинтон.

Расследование было начато в январе 2017 года. По данным газеты The Hill, законодатели ознакомились с 300 тысячами документов, опросили 73 свидетелей.

Это расследование российского "вмешательства" – не единственное в США. Этим занимается и комитет по разведке верхней палаты конгресса. Расследование также ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

Обвинения в адрес российских властей в Москве отвергают: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире радио Sputnik отметил, что решение конгрессменов говорит о внутренних проблемах в американской политике.

"Это в очередной раз подтверждает, что государственная машина США разбалансирована. Там наблюдается самый, наверное, серьезный кризис политической системы за последние 50 лет. США, как и 50 лет назад, пытаются списать свои внутренние проблемы на действия каких-то внешних сил. В данном случае выбрана Россия, как 50 лет назад выбрали СССР и мировое коммунистическое движение", – полагает Павел Салин.

Конгрессмены тем временем пригрозили усилением антироссийских санкций, если президент Дональд Трамп не введет те, что уже предложены обеими палатами конгресса, говорится в письме, подписанном 140 демократами-конгрессменами. Законодатели обвинили Трампа, что он не выдержал сроки, отведенные ему для введения санкций в отношении России.

Какими могут быть новые меры, предположил Павел Салин.

"Думаю, что санкции в ближайшее время будут. Другое дело, что не нужно ожидать от них чего-то "судьбоносного". Американские элиты поняли, что с наскока Россию взять невозможно, они сейчас избрали тактику медленного оттеснения России от мировых процессов и постепенного ограничения ее экономических возможностей. Наверняка это будет расширение прежнего пакета санкций, а кардинальных мер ожидать не стоит", – считает Павел Салин.