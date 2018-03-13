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Политолог: заявления США по Сирии – реакция на послание Путина

09:0013.03.2018
(обновлено: 09:33 13.03.2018)
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© AFP 2018 / Kena Betancur Посол США в ООН Никки Хейли выступает на заседании Совета Безопасности по ситуации в Северной Корее. 29 ноября 2017Посол США в ООН Никки Хейли выступает на заседании Совета Безопасности по ситуации в Северной Корее. 29 ноября 2017
© AFP 2018 / Kena Betancur
США готовы к новым действиям в Сирии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Вашингтон проверяет, на что готова Россия, полагает политолог Илдус Ярулин. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Американские власти готовы к новым действиям в Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его", – сказала американский дипломат.

Она отметила, что после химатаки в Хан-Шейхуне США нанесли "успешный удар по сирийской авиабазе, с которой президент страны Башар Асад провел свою химическую атаку", так как Совбез ООН "не смог принять меры".

Весной прошлого года представители сирийской оппозиции заявили, что правительственные силы использовали химическое оружие в Хан-Шейхуне. Официальный Дамаск отверг обвинения, однако американские власти приняли решение нанести ракетный удар по сирийской военной базе Шайрат. При этом Вашингтон не продемонстрировал доказательств причастности сирийских военных к химатаке.

Хейли также рассказала об американском проекте резолюции по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. Она выразила мнение, что документ не позволит России и Сирии наносить избирательные удары по тем группировкам, которых Москве и Дамаску, по ее словам, выгодно считать террористическими.

Российский постпред при ООН Василий Небензя, комментируя новый американский проект резолюции, заявил, что сирийские власти имеют право осуществлять контртеррористическую операцию на территории страны. Он также отметил, что пригород Дамаска остается "рассадником террористов".

"Именно непрекращающимися попытками террористов сорвать режим прекращения боевых действий и обуславливается сохранение напряженной ситуации в Сирии, и конечно, наиболее напряженный район в этом отношении — это Восточная Гута", – добавил Небензя.

 Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что слова Хейли адресованы, в первую очередь, России.

"Это ответная реакция на послание президента России Федеральному Собранию: дескать, давайте посмотрим, на что готова Россия. В Сирии идет наступление правительственных войск, оппозицию уже по большей части разбили, Россия и правительство Сирии предложили боевикам уйти из Восточной Гуты. Этого плацдарма уже не будет, поэтому США хотят сделать все, чтобы Россия ослабила хватку в противодействии оппозиции Башара Асада. Иначе американцы потеряют не только Сирию, но и многое другое на Ближнем Востоке. Поэтому они хотят добиться, чтобы Россия прекратила поддержку Асада. Это будет делаться и через ООН, и с помощью прямых угроз. Это проверка: готова Россия идти до конца или нет", – полагает Илдус Ярулин. 

В конце февраля Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и других организаций и лиц, связанных с этими террористическими структурами.

* Запрещенные в России террористические организации.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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12.1.66
Всё, что они могут, это безнаказанно бомбить беззащитные города!!! Давно пора поставить или дать в аренду сирийской армии пару дивизионов ПВО...... Вот хотелось бы посмотреть, что они после этого сказали бы....
09:47
13.03.2018
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