Мнение: обвинения Москвы в отравлении Скрипаля Лондон согласовал с США

Лондон обвинил Москву в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Это говорит о том, что Британия не рассчитывает на потепление отношений с Россией, отметил в эфире радио Sputnik аналитик Михаил Нейжмаков.

Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом – такой вывод британских властей озвучила, выступая в парламенте Великобритании, премьер-министр страны Тереза Мэй.

По ее словам, выводы о высокой вероятности причастности России к отравлению сделаны на основе ряда фактов. В частности, это вещество идентифицировали ведущие эксперты в военной научно-технической лаборатории в Портон-Даун. Помимо этого, как отметила Мэй, учитываются сведения о том, что Россия ранее производила это вещество и до сих пор может это делать. К тому же, британские власти предполагают, что в некоторых перебежчиках Россия якобы видит "оправданные мишени для убийства".

"Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены используемым в военных целях отравляющим нервно-паралитическим веществом типа, созданного в России", – сказала Мэй.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.

Тем временем к обвинениям из Лондона присоединился и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он заявил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери "явно идет из России", хотя признал, что не знает ничего об участии российского правительства, передает агентство Bloomberg.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik объяснил, о чем могут говорить заявления Терезы Мэй.

"Это значит, во-первых, что Британия не очень надеется на какую-то, даже маленькую, оттепель в отношениях с Россией в ближайшее время. Во-вторых, это заявление явно согласовано не только с правящими кругами внутри самой Британии, но и, возможно, с союзниками Британии за океаном. Поэтому мы с большой вероятностью увидим продолжение охлаждения отношений между Россией и Британией, и вполне возможно, что это подводка к каким-то санкциям, которые под таким соусом Лондон хочет подать к политическому столу", – считает Михаил Нейжмаков.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие доказательств, подготовленная западная публика готова принять такие обвинения.

"Пока мы наблюдаем шитые белыми нитками предположения, которые выдаются за основания для обвинений. С информационной точки зрения, если есть аудитория, которая уже была разогрета заявлениями о "российской угрозе", она вполне может принять такие обвинения, по крайней мере, в первое время, пока эмоции не схлынут. Поэтому какое-то время, чтобы поддерживать тему "на плаву", у представителей элит есть. А дальше мы увидим, что, возможно, скандал все-таки лопнет сам собой. И те, кто его инициировал, переключатся на что-то другое, либо будут попытки, может быть, такими же не очень обоснованными обвинениями этот скандал подпитывать", – полагает Михаил Нейжмаков.