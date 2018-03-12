"Провокации по схеме". Политолог о масштабных обысках СБУ

Служба безопасности Украины начала обыски у "пособников России". В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение, что это очередной виток антироссийской кампании в преддверии президентских выборов в РФ.

Служба безопасности Украины проводит обыски у тех, кто "способствует России в проведении антиукраинских акций", написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

По ее словам, всего проходит более 25 обысков в разных регионах.

Как заявила Гитлянская, силовики изъяли пропагандистские материалы, оружие, взрывчатку и "другие доказательства". Она добавила, что среди людей, у которых проводят обыски, есть те, кто "имеет отношение к журналистскому цеху".

Гитлянская пообещала, что подробности появятся "после завершения всех процессуальных действий".

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что обыски на Украине – это очередной виток антироссийской кампании в преддверии президентских выборов в РФ.

"Очередное антироссийское обострение имеет внешний характер, и все это, конечно же, связано с президентскими выборами в России. Если посмотреть на всю цепь, то станет понятно, что провокации идут по понятной схеме и с понятной периодичностью: то истории на Олимпиаде, то какие-то отравления в Великобритании. Украина – одна из значимых медиа звеньев в этой цепочке антироссийского обострения. Людей там арестовывают по обвинению фактически в предательстве, в пособничестве врагу. При этом вся трагедия ситуации – в том, что большинство этих людей являются искренними сторонниками союза Украины с Россией, они считают, что Украина развивается неправильно. Таким образом, используя общий международный антироссийский информационный фон, (президент Украины Петр) Порошенко решает свои внутренние вопросы – заодно делает профилактическую зачистку среди своих идеологических врагов. Думаю, таков его сценарий", – сказал Семен Уралов.

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