Разлогов: Табаков – человек-легенда, который внес вклад во всю нашу жизнь

Художественный руководитель-директор МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова ФИГАРО на сцене театра имени А.Миронова в Санкт-Петербурге

Художественный руководитель-директор МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова ФИГАРО на сцене театра имени А.Миронова в Санкт-Петербурге

В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Табаков. В эфире радио Sputnik президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал кончину артиста невосполнимой потерей.

В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков, сообщили в пресс-службе театра.

Табаков скончался после тяжелой продолжительной болезни. Прощание состоится в Художественном театре, дата будет известна позднее.

"В связи с такой страшной для нас утратой – кончиной Олега Павловича Табакова – в театре отменяются все спектакли сегодня", – сказали в пресс-службе.

О госпитализации Табакова в Первую градскую больницу стало известно в конце ноября прошлого года. Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год.

Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, играл в многочисленных театральных постановках. В 1971-1976 одновременно с актерской деятельностью возглавлял "Современник". С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ имени А.П. Чеxова, а с 2004 года исполнял и обязанности директора театра.

Табаков известен и ролями в кино. Он играл в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Полеты во сне и наяву", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ближний круг", "Сирота казанская" и многих других.

Кроме того, артист озвучил несколько персонажей мультфильмов. Его голосом говорят герои анимационных фильмов "Бобик в гостях у Барбоса", "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Ежик плюс черепаха".

В эфире радио Sputnik президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал кончину Олега Табакова невосполнимой потерей.

"Олег Павлович – человек-легенда, он внес вклад не только в российское кино, не только в российский театр, но и во всю нашу жизнь. Потому что он был не только великим актером, человеком, который был очень тесно связан со всем, что происходило в театре, он был создателем театральных коллективов, создателем "Табакерки", с которой во многом связаны надежды на будущее нашего театра. Зрителям он запомнится ярким и жизнерадостным. Конечно, его уход из жизни – очень серьезная потеря для нашей культуры. Тем более, в нынешнем состоянии, когда людей, которые обладают действительно большим авторитетом, которых слушают люди, которые руководят культурой, становится все меньше и меньше", – сказал Кирилл Разлогов.

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