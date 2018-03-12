Разлогов: Табаков – человек-легенда, который внес вклад во всю нашу жизнь

В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков, сообщили в пресс-службе театра.
Табаков скончался после тяжелой продолжительной болезни. Прощание состоится в Художественном театре, дата будет известна позднее.
"В связи с такой страшной для нас утратой – кончиной Олега Павловича Табакова – в театре отменяются все спектакли сегодня", – сказали в пресс-службе.
О госпитализации Табакова в Первую градскую больницу стало известно в конце ноября прошлого года. Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год.
Табаков известен и ролями в кино. Он играл в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Полеты во сне и наяву", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ближний круг", "Сирота казанская" и многих других.
Кроме того, артист озвучил несколько персонажей мультфильмов. Его голосом говорят герои анимационных фильмов "Бобик в гостях у Барбоса", "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Ежик плюс черепаха".
В эфире радио Sputnik президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал кончину Олега Табакова невосполнимой потерей.
"Олег Павлович – человек-легенда, он внес вклад не только в российское кино, не только в российский театр, но и во всю нашу жизнь. Потому что он был не только великим актером, человеком, который был очень тесно связан со всем, что происходило в театре, он был создателем театральных коллективов, создателем "Табакерки", с которой во многом связаны надежды на будущее нашего театра. Зрителям он запомнится ярким и жизнерадостным. Конечно, его уход из жизни – очень серьезная потеря для нашей культуры. Тем более, в нынешнем состоянии, когда людей, которые обладают действительно большим авторитетом, которых слушают люди, которые руководят культурой, становится все меньше и меньше", – сказал Кирилл Разлогов.
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