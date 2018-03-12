Юрист: реализовать план по взысканию с "Газпрома" Киеву будет очень сложно

Украина планирует в ближайшее время начать взыскание средств с "Газпрома". В эфире радио Sputnik специалист по международному праву Мария Ярмуш высказала свое мнение о том, насколько реально это сделать.

Украина подготовила юридические планы по взысканию средств с "Газпрома" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по его транзитному спору с "Нафтогазом", начнет действовать в ближайшее время, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы выиграли кейс по транзиту и 4,6 миллиарда долларов – это объем убытка, который российский "Газпром" должен компенсировать Украине… "Газпром" тянет с выплатами по решению суда средств в пользу "Нафтогаза". Это абсолютно бесперспективно. Деньги будут уплачены. Более того, почти полмиллиона долларов ежесуточно "Газпром" заплатит санкций за каждый день задержки платежа. Уверяю вас, Украина получит все до копейки", – заявил Порошенко на встрече с представителями бизнеса.

"Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства", – добавил президент Украины.

В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш оценила шансы Украины по взысканию средств с "Газпрома".

"Для того чтобы взыскать имущество "Газпрома", Украине придется обращаться в суды тех государств, где такое имущество может быть. А это процесс достаточно долгосрочный и дорогостоящий. Кроме того, необходимо это имущество найти. Мы знаем, что уже были попытки украинской компании взыскать имущество "Газпрома" по решению киевского суда – это штраф Антимонопольной службы. Но это решение может быть исполнено только на территории Украины. Известно, что "Газпром" не ведет там экономическую деятельность, и имущество там отсутствует. То есть реально исполнить это решение – взыскать деньги путем продажи имущества – это очень сложный, дорогостоящий процесс", – сказала Мария Ярмуш.

Кроме того, отметила она, "Газпром" намерен обжаловать решение Стокгольмского арбитража в отношении контрактов на поставку и транзит газа, и это нельзя не учитывать.

"У "Газпрома" очень большие шансы, что это решение может быть отменено, поскольку там были нарушения, которые касаются процедуры рассмотрения дела, и полное отсутствие баланса интересов. То есть решение может быть признано несправедливым. И в тот момент, когда "Газпром" обжалует решение Стокгольмского арбитража, взыскать и что-то реально получить с "Газпрома" будет невозможно. Я знаю, что российская компания будет использовать все судебные процедуры, чтобы это решение отменить. И только в том случае, если это не удастся, "Газпром" выполнит решение арбитража. Но не ранее того, как будет рассмотрена апелляция", – отметила адвокат.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. По первому решению украинская госкомпания должна была выплатить 2,019 миллиарда долларов плюс 0,03% за каждый день просрочки платежа, по второму решению – российская 4,637 миллиарда долларов. Произведя зачет встречных требований, в итоге суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" заявил, что решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.