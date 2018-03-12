Юрист: реализовать план по взысканию с "Газпрома" Киеву будет очень сложно

Украина подготовила юридические планы по взысканию средств с "Газпрома" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по его транзитному спору с "Нафтогазом", начнет действовать в ближайшее время, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства", – добавил президент Украины.
В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш оценила шансы Украины по взысканию средств с "Газпрома".
"Для того чтобы взыскать имущество "Газпрома", Украине придется обращаться в суды тех государств, где такое имущество может быть. А это процесс достаточно долгосрочный и дорогостоящий. Кроме того, необходимо это имущество найти. Мы знаем, что уже были попытки украинской компании взыскать имущество "Газпрома" по решению киевского суда – это штраф Антимонопольной службы. Но это решение может быть исполнено только на территории Украины. Известно, что "Газпром" не ведет там экономическую деятельность, и имущество там отсутствует. То есть реально исполнить это решение – взыскать деньги путем продажи имущества – это очень сложный, дорогостоящий процесс", – сказала Мария Ярмуш.
Кроме того, отметила она, "Газпром" намерен обжаловать решение Стокгольмского арбитража в отношении контрактов на поставку и транзит газа, и это нельзя не учитывать.
"У "Газпрома" очень большие шансы, что это решение может быть отменено, поскольку там были нарушения, которые касаются процедуры рассмотрения дела, и полное отсутствие баланса интересов. То есть решение может быть признано несправедливым. И в тот момент, когда "Газпром" обжалует решение Стокгольмского арбитража, взыскать и что-то реально получить с "Газпрома" будет невозможно. Я знаю, что российская компания будет использовать все судебные процедуры, чтобы это решение отменить. И только в том случае, если это не удастся, "Газпром" выполнит решение арбитража. Но не ранее того, как будет рассмотрена апелляция", – отметила адвокат.
"Газпром" заявил, что решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.
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